В Гродно 35-летний мужчина совращал детей через социальные сети

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в Гродно задержали 35-летнего мужчину. Он подозревается в совращении несовершеннолетних через социальные сети.

В частности, по информации пресс-службы МВД, мужчина находил через социальные сети детей и подростков и входил к ним в доверие с целью последующего сексуального контакта. Его жертвами становились в основном дети и подростки мужского пола.

Сейчас по данному факту идет проверка, действиям мужчины будет дана правовая оценка. Сообщается, что в мобильном телефоне фигуранта оперативники нашли видео- и фотоматериалы со сценами насилия над детьми. Часть этого контента он распространял среди знакомых через мессенджеры.

Кроме того, известно, что житель Гродненщины ранее был судим за распространение порнографических материалов, мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Мужчина не так давно освободился из мест лишения свободы.

СПРАВКА

Только за 2019 год в Беларуси более 480 детей подверглись сексуальному насилию. Часто контакты с детьми злоумышленники завязывали через Интернет.