Главная проблема белорусской экономики видна и не специалисту: она отказывается расти. Что касается специалистов, то свою озабоченность по поводу сложившейся ситуации премьер-министр Сергей Румас выразил 6 ноября на заседании Совета министров.





За январь—сентябрь ВВП прибавил 1% при плане 3,1%. Негусто. Годом ранее за тот же период было 3,7%.





Естественно, грядут оргвыводы, о чем и напомнил глава правительства: «Оценка работы отдельных государственных органов отражена в протокольной записи, как и меры дисциплинарного воздействия к их руководителям. Эти предложения обсудим, но хочу предупредить, что это только первый подход к оценке результатов работы за год».





Чем последующие подходы будут отличаться от первого — представить себе сложно. «Кроме мордобития — никаких чудес» — c Владимиром Высоцким тут не поспоришь, т.к. иных инструментов в распоряжении белорусского правительства нет и никогда не было.













Не читать, а почитывать





Не оспаривая право Сергея Румаса на «меры дисциплинарного воздействия», предлагаю взглянуть на проблему экономического роста (точнее, его отсутствия) с неожиданной стороны. И поможет мне в этом руководитель общественного объединения «Белая Русь», экс-глава БТ, экс-депутат Палаты представителей, а ныне заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Геннадий Давыдько.





Игорь Ильяш не задал вопрос по поводу фильма «Белый легион черных душ». 4 ноября сей титулованный гражданин, а ныне уже депутат ППНС, провел встречу с избирателями в 122-й школе г. Минска . Рутинное, казалось бы, мероприятие. Традиционные вопросы с традиционными ответами. Так продолжалось до тех пор, пока журналистне задал вопрос по поводу фильма «Белый легион черных душ».





Напомню, что авторы фильма обвинили молодых людей в намерении совершить массовые убийства. Обвинения были сделаны до суда, который не состоялся, т.к. дело закрыли за отсутствием состава преступления. Никаких мер к организаторам этой медийной провокации, однако, не предприняли.





Ответ экс-главы БТ достоин полной цитаты: «Я с предателями не разговариваю, поскольку вы работаете на иностранное государство и хотите дестабилизации нашей страны. Вы являетесь врагом государственности Республики Беларусь и нашей независимости. Мы видим Иуду с тринадцатью сребрениками в кармане».(?!)





Вот такой у нас появился депутат.





Не уверен, что господин Давыдько регулярно перечитывает на ночь основной закон страны. А напрасно. Согласно статье 1, Республика Беларусь является унитарным демократическим социальным правовым государством. Согласно же статье 4, «демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений.





Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан».





Конституцию следует не читать, а почитывать (чувствуете разницу?), и тогда не возникнет сомнений при выявлении истинных «врагов государственности Республики Беларусь и нашей независимости».





Могло ли высказывание, столь откровенно попирающее базовые принципы белорусской Конституции, послужить поводом для лишения регистрации его автора в качестве кандидата в депутаты?





Наивный вопрос. С каких это пор открытое игнорирование конституционных норм со стороны лояльных государству людей служило поводом для привлечения их к ответственности?





Рыба гниет с головы





Существует ли связь между подобным отношением к Конституции и экономическим ростом? Самая что ни на есть прямая. Сомневающимся рекомендую обратиться к отцу-основателю экономической науки шотландцу Адаму Смиту. В конце XVIII века он писал о том, что для богатства народов, т.е. для экономического роста, необходимы в первую очередь мир, низкие налоги и разумные законы.





С миром в Беларуси проблем нет, несмотря на то, что имеются специалисты попугать обывателей внешними угрозами. По уровню налоговой нагрузки (52,9%), по данным Всемирного банка, страна находится в группе мировых лидеров. Для сравнения, данный показатель в России в 2018 г. составил 47,5%, в Казахстане — 33,4%.





С законами сложнее. И дело тут не в степени их разумности. Когда общество и политическая элита живут по принципу «закон, что дышло: куда повернешь, туда и вышло», качество продекларированного пасует перед практикой его применения.





Беларусь, к сожалению, расположилась среди стран, в которых законы исполняются избирательно и локально. Следовательно, только очень наивные люди могут рассчитывать на формирование и закрепление в белорусской культуре правосознания.









К чему это ведет на бытовом уровне, неоднократно пояснял российский экономист Александр Аузан:





«Продукция для маленького гражданина — это массовое производство. Без уважения к стандарту или уважения к закону — это одно и то же — это не получается. Я могу сказать точно, что успешно производят массовые продукты те страны, где существует высокая ценность стандартов, то есть, например, уважение институтов, правил, в том числе правил технических».





Читателям, для которых ссылка на российского экономиста не воспринимается в качестве убедительной, рекомендую обратиться к выступлениям А. Лукашенко.





Пожалуй, ни одна из его рабочих поездок не обходится без напоминаний о важности соблюдения технологической дисциплины. Ограничусь одним примером:





«Дисциплина будет ужесточаться значительно. Нет дисциплины — нечего работать. Дисциплина и технология! Поэтому усиливайте дисциплину, как здесь, в Гомельской области, так и по стране в целом. Дисциплина и порядок — это наше спасение. И 25% сокращения затрат в сельском хозяйстве — это мизер, который мы должны сделать» (27 апреля 2017 г. во время рабочей поездки в Житковичский район Гомельской области).





Рыба гниет с головы. Пока провластные кандидаты будут безнаказанно причислять к врагам государственности и независимости всех, кто имеет собственное мнение по поводу государственности и независимости, рассчитывать на устойчивый экономический рост не приходится.