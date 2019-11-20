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Гродненский педофил совращал подростков через соцсети

21.11.2019 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В поле зрения правоозранителей попал 35-летний гродненец. Мужчина подозревается в совращении несовершеннолетних через социальные сети.

Он добровольно выдал оперативникам мобильный телефон, в памяти которого обнаружены фото- и видеофайлы с изображением обнаженных мальчиков, подростков и мужчин, а также шокирующие сцены сексуального насилия над детьми. Часть этого контента он распространял среди знакомых через мессенджеры. 
 
Фигурант ранее уже был судим за распространение порнографических материалов, мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

 

Мужчина освободился в 2019 году и начал завязывать доверительные отношения с несовершеннолетними через Интернет с целью последующего сексуального контакта, сообщает МВД.


"Приведенный факт в очередной раз подтверждает обоснованность предложений МВД по криминализации груминга. Только за этот год более 480 детей подверглись сексуальному насилию, причём первоначальные действия педофилов имели место именно в сети Интернет.  

Уязвимость детей в сети, незнание элементарных правил безопасности понудили изменить само отношение к формам и методам предупреждения и профилактики. Разработанный по инициативе МВД информационный ресурс kids.Pomogut.by позволит не просто информировать детей, родителей и педагогов о потенциальных опасностях в сети, но и оказать помощь конкретным пострадавшим в сложной жизненной ситуации.  

В перспективе данный ресурс может стать частью образовательного процесса" - прокомментировал начальник ГУНиПТЛ МВД Беларуси Геннадий Казакевич.
 
 
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В поле зрения правоозранителей попал 35-летний гродненец. Мужчина подозревается в совращении несовершеннолетних через социальные сети.
 
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