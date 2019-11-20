250 упаковок снюса изъяли в магазинах Полоцка. Жевали школьники - одному стало плохо

В Витебской области в двух коммерческих магазинах по реализации табачных изделий изъято почти 250 упаковок снюса.





* Снюс, насвай и другие некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и (или) жевания, изготовленные из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов, ЗАПРЕЩЕНЫ к реализации на территории Республики Беларусь.





Информация об употреблении школьниками снюса поступила от администрации одного из учебных заведений Полоцка. Подросток принес его и угостил своих друзей, в результате одному из детей стало плохо и ему потребовалась медицинская помощь.





В ходе проверки сотрудниками милиции установлено, что снюс был приобретен в специализированной торговой точке в городе Полоцке. При осмотре помещения магазина в закрытой витрине обнаружены различные виды данной смеси, сообщает УВД Витебского облисполкома.





В результате отработки иных торговых точек города был выявлен еще один магазин с аналогичной продукцией, которая реализовывалась в том числе и через интернет. В отношении распространителей составлены административные протоколы, которые направлены в суд для рассмотрения.









Так как подросток, угостивший своих приятелей снюсом, не достиг возраста привлечения к административной ответственности, административный протокол составлен в отношении одного из родителей.





Некурительная табачная смесь снюс, как и насвай, запрещена к свободному обороту с 1 января 2010 года. Статьей 16.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания» предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 45 базовых величин.





Первые признаки отравления снюсом





Основным компонентом снюса является табак. Он закладывается за губу (на десну). Как и во время курения, при сосании табака происходит проникновение никотина в кровь. В этом и есть сходство бездымного табака с дымным. Но в бездымном никотина гораздо больше, чем в сигаретах, поэтому никотиновая зависимость наступает значительно быстрее.





Содержащийся в снюсах в высокой концентрации никотин — это стимулятор, который повышает агрессивность и способствует эмоциональной неустойчивости.





Употребление снюса ребёнком может привести к интоксикации организма никотином, которая значительно выше, чем при курении сигареты. Важные аспекты, повышающие риск отравления – подростковый возраст, низкая масса тела.





При легкой форме отравления основные симптомы – тошнота, головокружение, головная боль, рвота.





Тяжелая передозировка более опасна и сопряжена с риском смерти.