Лукашенко провел закрытую встречу с главой Emaar Properties

"Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире: в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшие направления, кроме строительства. Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но, откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики", - сказал Лукашенко.





"Во время моего пребывания в Эмиратах и во время пребывания наследного принца здесь, в Беларуси, мне понравился ряд идей, которые он высказал, в том числе одна из ваших идей, которую я хотел бы здесь обсудить", - отметил он.





Вместе с тем, дальнейшее содержание переговоров, в частности, какие именно проекты обсуждались на встрече, пресс-служба Лукашенко не раскрывает.





Мухаммед Али аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира, собственный капитал оценивается в $4,6 млрд.









Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства со штаб-квартирой в Дубае. Компания владеет более чем 60 дочерними организациями и присутствует на рынках свыше 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости.





На 2018 год капитализация Emaar Properties приблизилась к $10 млрд. По информации Bloomberg, доход компании в 2018 году составил около $7 млрд, активы - более $30 млрд.