Александра ШВЕЦА обозревателю БЕЛРЫНКА . Не демонстрирует ли это заявление неготовность экономического блока правительства к реформам? И есть ли время у Беларуси для отсрочки реформ? Об этом — в интервью председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация»обозревателю





— У экономического блока правительства есть, несомненно, достижения в проведении экономической политики. После относительно недавних экспериментов по эмиссионному кредитованию, по накачке госсектора и т. д. важнейшее достижение – это, несомненно, стабильность денежно-кредитной сфере.





Другое дело, что те темпы роста ВВП, которые объективно закладываются в прогнозы экономического развития страны, и отвечают нашим реалиям, абсолютно недостаточны. Ну хорошо, еще год-два белорусская экономика продемонстрирует максимум роста в 1-2%. Но на этих небольших процентах роста мы будем устойчиво отставать. И это – в условиях отсутствия значимых внешних шоков, которые могут отбросить нас в нулевой или даже минусовой рост. Не говоря уже про поставленную задачу президентом в 100 млрд. долларов ВВП.





Другое дело, что те темпы роста ВВП, которые объективно закладываются в прогнозы экономического развития страны, и отвечают нашим реалиям, абсолютно недостаточны. Ну хорошо, еще год-два белорусская экономика продемонстрирует максимум отставать. И это – в условиях отсутствия значимых внешних шоков, которые могут отбросить нас в нулевой или даже минусовой рост. Не говоря уже про поставленную задачу президентом в 100 млрд. долларов ВВП.





Поэтому важнейшая задача сейчас – обеспечить экономический рост. То есть, белорусские власти должны принять стратегическое решение: через какую стратегию и какие инструменты мы сможем генерировать страновой рост ВВП в пределах не менее 5% в год на среднесрочную перспективу? С моей точки зрения, это – главный экономический вызов, который стоит перед страной, несомненно, затрагивающий и другие сферы нашей жизни.





— Принятые не так давно решения по льготированию развитию бизнеса в стране помогут справиться с этим вызовом?





— В стране принято законодательство по развитию частного бизнеса. Оно вроде как неплохое. Но абсолютно не приемлемо к его правоприменительной практике.





В рамках работы, который проводит РСПП по адвокатированию интересов частного бизнеса, могу сделать вывод, что у нас непредсказуемая судебная система.





Недавно прочитал информацию о том, что российский премьер Дмитрий Медведев поручил выработать программу мер повышения доверия силовикам со стороны российского бизнеса. Для нас эта тема также актуальна.





Главная цель, которую и РСПП, и БНПА преследуют в своей работе по совершенствованию нормативной базы Беларуси — создание стабильных, ясных условий для ведения бизнеса, установление атмосферы доверия между бизнесом и государством.





Логика говорит о том, что нужно доверие международных инвесторов к экономической политике в нашей стране.









— Ничего здесь не изменилось за последнее время?





— Потенциальный инвестор видит, что в Беларуси есть определенная политическая стабильность. Это хорошо. Есть стабильность, на которую мы вышли в денежно-кредитной сфере. Это тоже хорошо. Но при этом есть абсолютно непредсказуемое производство в белорусских экономических судах. Неизвестно, закроют того или иного инвестора на полгода, год, даже если по предъявленным претензиям он внес обеспечительный депозит…





Эти вопросы возникают из-за чрезмерного применения силы правоохранительным блоком и судебной системой. И никто с этим не может побороться. Нет ответа на этот вопрос: зачем проводить чрезмерно жесткую политику к инвестору – национальному или интернациональному? Зачем у него изымать средства и т. д., когда фактически нет решений судов, да и сами решения судов вызывают достаточно спорную реакцию.





— Можете привести примеры?





— Можем. Мы их приводим по запросу государственных органов. Не хочу называть их публично, потому что по ряду дел ведутся переговоры с госорганами.





Поэтому, думаю, формирование долгосрочного доверия у национального и иностранного бизнеса к применению законодательства в нашей стране, – наверное, одна из ключевых задач для белорусских властей. Но при сложившейся в Беларуси системе участия государства в экономике сформировать такое доверие практически не получается . Очевидно, что доля государства во всех сферах чрезмерна высока.





Почему мы приходим к такому мнению? Об этом свидетельствует низкая эффективность госсектора. В том числе работа ряда предприятий, которые не являются градообразующими и не являются брендами страны В Беларуси масса предприятий зомби. Но государство с остервенелым упорством тащит их, вкладывая огромные государственные средства в поддержание их на плаву, постоянно объясняя это социальной составляющей.





Поэтому нежелание видеть очевидное со стороны наших коллег из экономического блока усугубляет ситуацию в экономике страны. Хотя мы отмечаем, что за последние 10-15 лет экономический блок правительства во главе с Сергеем Румасом и Нацбанк во главе с Павлом Каллауром по уровню профессионализма проявляют максимум экономической компетентности.





То есть, кадровая готовность к переменам в органах управления – особенно экономического блока, высокая. Их бизнес воспринимает как людей, которые обладают знаниями, компетенциями, навыками для проведения целого ряда преобразований. Однако команды на эти преобразования не поступает. И получается, что находимся в определенном ступоре – 100 млрд. надо, но ничего менять нельзя.





— Нужна политическая команда на реформы?





— Да. Такой команды мы не видим. Хочу сказать, что перераспределение долей в экономике, то есть, если частный сектор будет увеличивать свою долю в экономике , то это неминуемо отразится не только в экономике. Плохо это или хорошо? Это не хорошо и не плохо. Это просто констатация факта.





— И как в результате может поменяться сфера государственной власти в Беларуси?





— Сегодня есть де-факто примеры перекосов в протекционизме в пользу государственного сектора со стороны органов госуправления. Значит, при увеличении доли частного сектора в экономике влияние, недовольство этого сектора через те или иные политические институты будет расти и создавать реальную проблему. Ведь сейчас проблема есть, но она не эскалируется через государственные институты – и имею ввиду, через Палату представителей, а если эскалируется, то в недостаточной степени.





Я не буду приводить примеры. В частности, с одной стороны, мы воспринимаем МАРТ, Минэкономики как очень прогрессивные министерства, а с другой стороны, мы не можем не видеть, что некоторые его решения идут вразрез с ими же декларируемыми действиями. Например, указ президента Республики Беларусь № 399 , который они согласовывали.





Поэтому рост частного сектора в экономике все равно приведет к изменениям в обществе. Это неминуемо.









— По вашему мнению, власть не дает добро на проведение экономических реформ, потому что опасается изменения политического ландшафта или же боится недовольства потенциального электората?





— Мне сложно рассуждать на эту тему. Но хочу привести в пример ситуацию 2011 года, когда в экономике возникли серьезные проблемы. Тогда представителей бизнес-союзов пригласили на разговор в Администрацию президента и спросили, как мы видим решение назревших проблем. Мы внесли наши предложения, и в большей части они были реализованы. А когда проблемы рассосались, больше нас никто не приглашал. Только во время острых кризисов власти хватаются за голову и слушают экспертов.





Поэтому если провести аналогию, то ситуация выглядит так. Пока более-менее недовольство населения удерживается в удобоваримых рамках, власти сильно советоваться ни с кем не будут Они проводят политику, которая позволяет им балансировать, они считают такую политику приемлемой. И это позволяет им не проводить реформы.





Но мы говорим о том, что с каждым годом в среднесрочной и в долгосрочной перспективе отсутствие достаточного экономического роста будет усугублять наши проблемы – то есть, догонять будет еще сложнее, еще тяжелее. К тому же мы фактически поступаем потребительски в отношении будущих поколений: откладывая реформы, мы перекладываем весь груз ответственности на впереди стоящие поколения и впереди стоящее руководство. Это, честно говоря, нас не радует.





— Возможно, белорусские власти не решаются приступить к реформам, опасаясь шлейфа сопутствующих социальных проблем. Но эксперты Всемирного банка заявили о готовности помочь белорусским властям справиться с их решением.





— Хочу подчеркнуть, позиция нашего союза по этому вопросу следующая: это хорошо, что у белорусского правительства есть помощники в проведении реформ.. Но наши проблемы способны решить только мы сами. Конечно, в этом деле нужно искать соратников и помощников, нужно мировой опыт анализировать.





Но, повторюсь, если мы думаем, что за нас реформы сделают помощники, это – большое заблуждение, и не все их предложения для нас бесспорны.





— Время у белорусской власти есть, чтобы продолжать «балансировать» и откладывать реформы?





— Хочу заметить: есть одна пропасть, в которую можно падать всю жизнь, — это финансовая пропасть.





Время, конечно, есть. Но любое промедление имеет свою цену. Это как в лечении болезни: начинаешь раньше, — легче вылечиться, а начинаешь лечиться в запущенной стадии, — сделать это труднее, дороже и т. д.









— Если официальному Минску после подписания дорожных карт по интеграции удастся получить дополнительные преференции от РФ, власти снова отложат реформы?





— Ключевой вопрос в проведении реформ – это вопрос собственности и доверия бизнеса к предсказуемости экономической политики. Сейчас все решения по реформам завязаны на мнение главы государства. Надо, чтобы президент принял решение.





Чтобы «балансировать» в экономике и дальше, нужны определенные договоренности с Россией. Чем «скромнее» будут ожидаемые всеми интеграционные соглашения с РФ, тем быстрее пойдут реформы.