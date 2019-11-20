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Мингорисполком продолжает понижать индекс чеков "Жилье"

21.11.2019 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Минска приняли очередное решение об индексе роста для чеков «Жилье». Мингорисполком продолжает курс на понижение.

Сейчас индекс установлен на уровне 14,771 рубля. В августе 2018 года было 16,773.

Напомним, что чеки «Жилье» — это государственные ценные бумаги. Фактически они дают право гражданам на денежную жилищную квоту. Их, в частности, можно использовать для уплаты паевого взноса в жилищном кооперативе.

Индекс роста чеков обозначает, на сколько их номинал вырос по сравнению с величиной 1991 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Минска приняли очередное решение об индексе роста для чеков «Жилье». Мингорисполком продолжает курс на понижение.
 
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