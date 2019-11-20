Сейчас индекс установлен на уровне 14,771 рубля. В августе 2018 года было 16,773.





Напомним, что чеки «Жилье» — это государственные ценные бумаги. Фактически они дают право гражданам на денежную жилищную квоту. Их, в частности, можно использовать для уплаты паевого взноса в жилищном кооперативе.





Индекс роста чеков обозначает, на сколько их номинал вырос по сравнению с величиной 1991 года.