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Мингорисполком продолжает понижать индекс чеков "Жилье"
Источник материала: Партизан
Власти Минска приняли очередное решение об индексе роста для чеков «Жилье». Мингорисполком продолжает курс на понижение.
Сейчас индекс установлен на уровне 14,771 рубля. В августе 2018 года было 16,773.
Напомним, что чеки «Жилье» — это государственные ценные бумаги. Фактически они дают право гражданам на денежную жилищную квоту. Их, в частности, можно использовать для уплаты паевого взноса в жилищном кооперативе.
Индекс роста чеков обозначает, на сколько их номинал вырос по сравнению с величиной 1991 года.
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Власти Минска приняли очередное решение об индексе роста для чеков «Жилье». Мингорисполком продолжает курс на понижение.
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