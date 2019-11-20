Telegram: Дело замгоссекретаря Совбеза РБ готово к передаче в суд













В качестве обвиняемых по нему проходят более полутора десятка человек, утверждает канал. Среди них не только экс-гендиректор Белтелекома Сергей Сиводедов, но и экс-глава Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович, бывший замначальника управления информационных технологий. Национального банка Андрей Подгорный и «ряд других интересных личностей».





Канал утверждает, что в данном деле речь идет об обычной коррупции и нет никаких госсекретов, что позволяет сделать вывод о том, что судебный процесс по данному делу будет открытым.



