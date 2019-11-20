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Лукашенко требует от КГБ запуска защищенной мобильной связи

21.11.2019 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня провел очередное совещание по проблеме развитии системы правительственной связи, в ходе которого потребовал создания защищенной мобильной связи с высоким уровнем сложности шифрования.





«Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон - взял, позвонил - весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что недавно поручал Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ в сфере закрытой связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц.

"Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили, и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи", - потребовал Лукашенко.


«Развитие этого направления не просто получение результата в виде конкретного продукта - хорошей связи. Это двигает нашу школу шифрования и создания подобных систем. Если мы этим занимаемся, значит, у нас есть классные специалисты, и эта школа будет развиваться. У нас есть хорошие специалисты, наработки, и потерять их нельзя. Тем более что многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь", - заключил Лукашенко в традиционном фантазийном стиле.
 
 
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Лукашенко сегодня провел очередное совещание по проблеме развитии системы правительственной связи, в ходе которого потребовал создания защищенной мобильной...
 
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