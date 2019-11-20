Совсем сдал: белорусский рубль на бирже девальвировался ко всем валютам

Курс доллара подрос незначительно - на 0,0003 BYN до 2,0479 BYN/USD. Однако американец дорожает третий раз подряд, но с начала ноября его курс опустился на 0,0038 BYN.





Курс евро укрепился на 0,0015 рубля до 2,2682 BYN/EUR и взобрался на максимум за 16 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0082 BYN до 3,2090 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 9 дней.





Центробанк России

К полудню на МосБирже сложились следующие курсы основных валют: доллар подешевел на 18 копеек до 63,8430 RUB/USD, евро опустился на 12 копеек до 70,73 RUB/EUR.





ЦБ России будет ориентироваться на эти значения при определении официальных курсов евро и доллара на завтра.