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Совсем сдал: белорусский рубль на бирже девальвировался ко всем валютам

21.11.2019 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валютная корзина по итогам торгов четверга подорожала сразу на 0,11% на фоне роста всех основных валют.

Курс доллара подрос незначительно - на 0,0003 BYN до 2,0479 BYN/USD. Однако  американец дорожает третий раз подряд, но с начала ноября его курс опустился на 0,0038 BYN.

Курс евро укрепился на 0,0015 рубля до 2,2682 BYN/EUR и взобрался на максимум за 16 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0082 BYN до 3,2090 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 9 дней.

Центробанк России

К полудню на МосБирже сложились следующие курсы основных валют: доллар подешевел на 18 копеек до 63,8430 RUB/USD, евро опустился на 12 копеек до 70,73 RUB/EUR.

ЦБ России будет ориентироваться на эти значения при определении официальных курсов евро и доллара на завтра.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютная корзина по итогам торгов четверга подорожала сразу на 0,11% на фоне роста всех основных валют.
 
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