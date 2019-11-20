Кандидаты от МХД написали заявления о непризнании выборов

"Правозащитники за свободные выборы" , а также отчетом миссии БДИПЧ ОБСЕ. Свои заявления они обосновали результатами наблюдения от кампаний "Право выбора" и, а также отчетом миссии БДИПЧ ОБСЕ.





Кандидаты также требуют проведение перевыборов с учетом рекомендаций независимых и международных наблюдателей.





"То, что происходило на подсчете голосов, иначе как фарсом назвать нельзя. Как свидетельствуют независимые наблюдатели, явка была намотаны в разы. Цензура на телевидении, повальная нерегистрации и лишение регистрации кандидатов и наблюдателей свидетельствуют о том, что настоящих выборов не было", - заявила Надежда Гацак.





В свою очередь Валентин Фролов отметил, что, несмотря на официальные результаты, продолжит работать в своем округе, а не сидеть в кабинете как официальная депутатка.









"Я был не только альтернативным кандидатам, но еще и наблюдателем, поэтому не верю в справедливость этих выборов. Мы с моим коллегой Денисом Гончаровым наблюдали на 405 участке и при нас дописали несколько сотен человек. Об этом мы также сообщили миссии ОБСЕ", – добавил активист.





"Я был наблюдателем, своими собственными глазами зафиксировал много нарушений: много карусельщиков, члены комиссий накручивали явку. И это далеко не все", – отметил Игорь Лобков, который во время наблюдения был удален с участка.



