"Мисс" Василевич оскорбилась публикацией в The Times. Ее подняли на смех ее же подписчики

При этом

В своем"мисс Василевич" возмутилась статьей, порассуждав о свободе слова и профессиональной журналистике.

"Будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист. Особенно, если ты журналист ведущего издания.

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Журналистика - это не о «за» и «против», это не личном отношении журналиста к тому или иному факту.





Задача журналиста – не пытаться убедить и навязать обществу свое мнение, а донести максимально объективную информацию.

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Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию как того требуют поставленные перед ними задачи.





Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду?

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И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты…

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Это ли профессиональная журналистика?", - пишет Василевич, которая сама работает на БТ.