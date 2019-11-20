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Беловежская пуща попала в топ мест для путешествий от National Geographic

21.11.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беловежская пуща попала в топ мест для путешествий от National Geographic
Фото из открытых источников

Журнал National Geographic составил топ-25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в 2020 году. В список включили Беловежскую пущу, находящуюся на территории Беларуси и Польши.

Беловежская пуща попала в топ мест для путешествий от National Geographic Беловежская пуща включена в список самых красивых парков Европы

Редакторы журнала предлагают открыть для себя одно из последних настоящих диких мест Европы. Беловежскую пущу они называют оазисом дикой природы посреди многолюдного континента. Отмечается, что лучше всего место посетить в сентябре-октябре.

Помимо Беловежской пущи, в топ включены необычные достопримечательности и памятные места в Боснии и Герцеговине, Китае, Японии, Венгрии, Чехии, России, Канаде, Великобритании и других странах.

 
 
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Отмечается, что лучше всего Беловежскую пущу посетить в сентябре-октябре.
 
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