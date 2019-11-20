Беловежская пуща попала в топ мест для путешествий от National Geographic

Журнал National Geographic составил топ-25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в 2020 году. В список включили Беловежскую пущу, находящуюся на территории Беларуси и Польши.

Редакторы журнала предлагают открыть для себя одно из последних настоящих диких мест Европы. Беловежскую пущу они называют оазисом дикой природы посреди многолюдного континента. Отмечается, что лучше всего место посетить в сентябре-октябре.

Помимо Беловежской пущи, в топ включены необычные достопримечательности и памятные места в Боснии и Герцеговине, Китае, Японии, Венгрии, Чехии, России, Канаде, Великобритании и других странах.