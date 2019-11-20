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Беловежская пуща попала в топ мест для путешествий от National Geographic
21.11.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Журнал National Geographic составил
Редакторы журнала предлагают открыть для себя одно из последних настоящих диких мест Европы. Беловежскую пущу они называют оазисом дикой природы посреди многолюдного континента. Отмечается, что лучше всего место посетить в сентябре-октябре.
Помимо Беловежской пущи, в топ включены необычные достопримечательности и памятные места в Боснии и Герцеговине, Китае, Японии, Венгрии, Чехии, России, Канаде, Великобритании и других странах.
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Отмечается, что лучше всего Беловежскую пущу посетить в сентябре-октябре.
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