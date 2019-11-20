Суммарные долги белорусских предприятий превысили 128 миллиардов рублей

Источник материала: Ежедневник





Суммарная задолженность крупных и средних организаций на 1 октября 2019 года составила 128,2 млрд рублей.

Суммарная задолженность — это обязательства компаний по кредитам и займам и их кредиторская задолженность. Первая компонента на 1 октября составила 75,9 млрд руб., вторая — 52,3 млрд руб.

В территориальном разрезе крупнейшие долги накопили предприятия Минска — 34,8 млрд руб. (+4,4% с начала 2019 года). В областях обязательства предприятий выглядели следующим образом: Брестская — 8,4 млрд руб. (+4,9%), Витебская — 11,5 млрд руб. (+2,6%), Гомельская — 21 млрд руб. (минус 0,5%), Гродненская — 19,9 млрд руб. (+2,7%), Минская — 20,6 млрд руб. (+9,1%), Могилевская — 11,9 млрд руб. (+2,4%), пишет banki24.by.

В денежном эквиваленте рост суммарной задолженности за 9 месяцев составил 4,569 млрд руб. Наибольший вклад в увеличение долгов предприятий внесли Минская область (+1,716 млрд руб.) и Минск (+1,473 млрд руб.).

В остальных областях обязательства предприятий изменились так: Брестская — рост на 393,1 млн руб., Витебская — рост на 291,3 млн руб., Гомельская — падение на 110 млн руб, Гродненская — увеличение на 528,9 млн руб., Могилевская — рост на 276,2 млн руб.

Среди видов экономической деятельности самые крупные обязательства несла обрабатывающая промышленность — 57,1 млрд руб. (+1,3% с начала 2019-го).

Внутри обрабатывающей промышленности по сумме долгов лидировали пищепром — 13,6 млрд руб. (+4%), деревообработка и бумажники — 8,1 млрд руб. (минус 3,5%), производители неметаллических минеральных продуктов — 6,2 млрд руб. (минус 2,8%), машиностроение — 6,6 млрд руб. (минус 2,5%), металлургия — 5,1 млрд руб. (без изменений).

В энергетике суммарные долги на 1 октября составили 4,5 млрд руб. (минус 10,7%), в строительстве — 15,3 млрд руб. (+19,1%), в оптовой торговле — 6,5 млрд руб. (минус 2%), в ритейле — 7,5 млрд руб. (минус 0,8%), на транспорте — 5,4 млрд руб. (+75,7%), в профессиональной, научной и технической деятельности — 6 млрд руб. (минус 23%).

Просрочка по суммарным долгам достигла 10,7 млрд руб. (минус 4%). Первые места по объему проблемных обязательств занимали предприятия Гомельской (2,2 млрд руб.) и Минской (2,7 млрд руб.) областей. В Брестской области «плохие» долги составили 929,1 млн руб., Витебской — 1,3 млрд руб., Гродненской — 934,6 млн руб., Могилевской — 1,4 млрд руб., в Минске — 1,2 млрд руб.