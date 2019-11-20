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Антоха МС снял искренний фильм про людей из Молодечно. Вы должны его увидеть прямо сейчас

21.11.2019 15:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Российский музыкант Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС, снял шестиминутный мини-фильм в честь десятилетия своего трека «Коробка». Съемки велись в беларуском Молодечно: клип с искренней ностальгией рассказывает о любви, дружбе и жизни обычного двора и его «местных». 

«Почему Молодечно? Потому что большинство героев фильма – жители этого города, и это их история. Ценность фильма – в универсальности опыта, где каждый из нас легко может вернуться к подобным воспоминаниям из детства, когда все важные вопросы решались на «цу-е-фа». Всего-то и нужно – заглянуть в «коробку с теплом», – объясняют концепцию проекта авторы.

Что о фильме говорит сама команда: в трёх отзывах

Антоха МС: «Отличная картина, кадром, цветом и идеей. Я был довольно сильно поражен от увиденного, тем, как круто сделано и отражено видение той самой «Коробки» с района».

Антанас Клейнас, продюсер: «На самом деле ушел год, чтобы идея вызрела, звезды сложились, да и продакшен был готов к творческому порыву. Сами съемки заняли три полных смены, но после пришлось в сентябре делать пол-дня досъемок – дни тогда были почти такие же холодные, как сейчас, поэтому наши юные актеры буквально здоровьем рисковали ради искусства и воспоминаний, которых у них вроде быть и не может».

Мiкiта Косточко, режиссер: «В том или ином виде идеи для этого клипа существовали уже давно. Они витают в воздухе, загружены в коллективный человеческий разум. Моя задача была лишь все свести, песня Антона задала настроение и произошла магия».

Ну дайте уже посмотреть этот фильм!

Пожалуйста:

 
 
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Российский музыкант Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС, снял шестиминутный мини-фильм в честь десятилетия своего трека «Коробка». Съемки велись в...
 
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