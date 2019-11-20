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Армия США раскрыла, какой станет новейшая версия «Абрамса»

21.11.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Армия США раскрыла информацию о том, как тестировали новейшую версию основного боевого танка M1 Abrams, и что в ней нового. Испытания проходили на армейском полигоне Юма, пишет defence-blog.


Photo by Mark Schauer

Версия носит полное название M1A2 SEP v3 (Systems Engineering Plan, версия 3). В ходе тестов танк испытывали на нескольких типах дорог, по которым американским военным предстоит передвигаться в разных частях света. Нужно было отработать ходовую часть так, чтобы танк мог свободно преодолевать тысячи километров по любой поверхности.

По словам американских военных, вариант SEP v3 — хотя он выглядит снаружи почти так же, как и ранние версии Abrams — стал бы практически неузнаваемым для танкиста, служившего на этих танках в восьмидесятых.

Список улучшений, которые внедрены в последней версии, довольно длинный. Пушка SEP v3 может стрелять быстрее и точнее, чем более ранние орудия. Двигатель, трансмиссия и гусеницы получили больший ресурс для лучшей проходимости. Часть деталей машины изготавливается уже по методу 3D-печати.

Новейший «Абрамс» получил более прочную броню, включая активную (на ранних версиях танка такой не было). Defence-blog не сообщает, какая именно активная защита применяется на этой версии. Однако скорее всего речь идет об израильском комплексе «Trophy-HV», умеющем своевременно обнаруживать и уничтожать противотанковые боеприпасы до того, как они ударят в броню.

Также машина получила продвинутые системы диагностики для отслеживания состояния узлов и агрегатов (вероятно, речь идет о системе Vehicle Health Management System).

По результатам тестов танк уже признан боеготовым.

 
 
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