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За два дня сразу 50 белорусов лишились всех денег с карт
Источник материала: Myfin
Человек на другом конце провода сообщал, что хакеры взломали базу данных банковских платежных карт, и теперь идёт массовое списание денег. «Сотрудник банка» уточнял у держателя карты, не оформлял ли тот заявку на кредит, или не осуществлял ли денежный перевод. Естественно граждане не делали ничего подобного. Для отмены операции «сотрудник банка» просил сообщить код, который сейчас придет на телефон держателя карты. Уже после того, как код попадал в руки звонившего, со счета исчезали деньги.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com Человек на другом конце провода сообщал, что хакеры взломали базу данных банковских платежных карт,...
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