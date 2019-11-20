За два дня сразу 50 белорусов лишились всех денег с карт

Источник материала: Myfin



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Человек на другом конце провода сообщал, что хакеры взломали базу данных банковских платежных карт, и теперь идёт массовое списание денег. «Сотрудник банка» уточнял у держателя карты, не оформлял ли тот заявку на кредит, или не осуществлял ли денежный перевод. Естественно граждане не делали ничего подобного. Для отмены операции «сотрудник банка» просил сообщить код, который сейчас придет на телефон держателя карты. Уже после того, как код попадал в руки звонившего, со счета исчезали деньги.