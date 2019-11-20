Тима Белорусских рассказал, что выходит на сцену более 30 раз в месяц

Источник материала: Tut.by

Минский музыкант Тима Белорусских сообщил в своем Instagram, что выходит на сцену более 30 раз в месяц. Об этом он решил рассказать подписчикам из-за того, что стал меньше времени уделять соцсетям и общаться с фанатами.





Тима отметил, что сейчас катается в большом туре по всей России, в месяц выходит на сцену более 30 раз. Это позволяет артисту чаще видеться с поклонниками вживую, но при этом меньше времени получается уделять интернет-аудитории.

— Мало сториз, прямых эфиров, постов, треков, и я это понимаю. Таковы жертвы, такова реальная жизнь вне сети. Но как же быть с теми, кто ждет меня тут, листает мой Instagram в поисках новостей, ждет новых песен? Скажу так. Я мог бы нанять модератора, чтобы он вел мои соцсети и таким образом поддерживал бы связь с вами, но это был бы не я, а значит, это было бы не по-настоящему.

Артист считает, что сколько бы он ни бегал по популярным телеканалам и эфирам радиостанций, это не поможет удержать аудиторию.

— И пусть уже не будет такого ажиотажа вокруг Тимы Белорусских, пусть пишут, что он сдулся, актив упал и раньше было лучше, я буду просто продолжать делать то, что умею, выступать ради эмоций, а не рейтингов, выкладывать фотки тогда, когда есть что показать.

Минчанин также добавил, что работа над новым альбомом идет, но когда он выйдет, пока неизвестно.

Тима Белорусских даст концерт в Минске 29 ноября в Falcon Arena

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