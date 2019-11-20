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За 30 секунд прыгнул 228 раз. Китаец установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Китаец установил новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 30 секунд молодой человек сумел прыгнуть 228 раз.
Сяолинь использовал технику «бегущий человек». Достижение парня зафиксируют в Книге рекордов Гиннесса. К слову, предыдущий рекорд в этой категории также принадлежал ему. Четыре года назад он прыгнул 108 раз.
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Новости Китая. Китаец установил новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 30 секунд молодой человек сумел...
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