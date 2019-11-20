За 30 секунд прыгнул 228 раз. Китаец установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Китаец установил новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 30 секунд молодой человек сумел прыгнуть 228 раз.

Сяолинь использовал технику «бегущий человек». Достижение парня зафиксируют в Книге рекордов Гиннесса. К слову, предыдущий рекорд в этой категории также принадлежал ему. Четыре года назад он прыгнул 108 раз.







