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За 30 секунд прыгнул 228 раз. Китаец установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке

21.11.2019 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Китаец установил новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 30 секунд молодой человек сумел прыгнуть 228 раз.

Сяолинь использовал технику «бегущий человек». Достижение парня зафиксируют в Книге рекордов Гиннесса. К слову, предыдущий рекорд в этой категории также принадлежал ему. Четыре года назад он прыгнул 108 раз.

За 30 секунд прыгнул 228 раз. Китаец установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке

За 30 секунд прыгнул 228 раз. Китаец установил мировой рекорд по прыжкам на скакалке

 

Люди в материале: Цэнь Сяолинь
 
 
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Новости Китая. Китаец установил новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 30 секунд молодой человек сумел...
 
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