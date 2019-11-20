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Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX

21.11.2019 15:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX. Инцидент произошел во время испытаний на герметичность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX

Известно, что ракета была в полусобранном состоянии. Ее головная часть находится в сборочном цехе. По мнению специалистов, авария поставит крест на этой версии корабля и затормозит проект в целом.

Напомним, программу Starship Илон Маск представил почти 3 года назад. Планируется, что ракета будет доставлять на низкую околоземную орбиту грузы массой до 150 тонн. Старт коммерческих полетов намечен на 2022 год.

Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX

Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX

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Новости США. Взорвался первый опытный прототип космического корабля компании SpaceX. Инцидент произошел во время испытаний на герметичность, сообщили в программе...
 
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