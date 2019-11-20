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В Щучинском районе 8-летний мальчик получил тяжёлые травмы в ДТП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ДТП в Щучинском районе ребенок получил тяжелые травмы.
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8-летний ребенок, который ехал в качестве пассажира Volkswagen, получил открытую черепно-мозговую травму. Пострадавший без сознания помещен в реанимацию.
В сообщении сказано, что мальчик находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства и не был пристегнут.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В ДТП в Щучинском районе ребенок получил тяжелые травмы. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась 20 ноября в восемь...
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