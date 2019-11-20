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В Щучинском районе 8-летний мальчик получил тяжёлые травмы в ДТП

21.11.2019 15:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ДТП в Щучинском районе ребенок получил тяжелые травмы.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась 20 ноября в восемь вечера. Водитель Volkswagen при повороте налево не уступил дорогу Peugeot.  

8-летний ребенок, который ехал в качестве пассажира Volkswagen, получил открытую черепно-мозговую травму. Пострадавший без сознания помещен в реанимацию.  

В Щучинском районе 8-летний мальчик получил тяжёлые травмы в ДТП
Фото: vk.com/grodnogai  

В сообщении сказано, что мальчик находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства и не был пристегнут.  

По факту аварии проводится проверка.  

В начале ноября в Щучинском районе погибла беременная водитель Audi – здесь подробнее.   

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Новости Беларуси. В ДТП в Щучинском районе ребенок получил тяжелые травмы.   По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась 20 ноября в восемь...
 
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