В Щучинском районе 8-летний мальчик получил тяжёлые травмы в ДТП

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ДТП в Щучинском районе ребенок получил тяжелые травмы.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась 20 ноября в восемь вечера. Водитель Volkswagen при повороте налево не уступил дорогу Peugeot.

8-летний ребенок, который ехал в качестве пассажира Volkswagen, получил открытую черепно-мозговую травму. Пострадавший без сознания помещен в реанимацию.



Фото: vk.com/grodnogai

В сообщении сказано, что мальчик находился на заднем сидении без детского удерживающего устройства и не был пристегнут.

По факту аварии проводится проверка.