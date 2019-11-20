|
Как приручить муравья? Новомодная альтернатива домашнему питомцу – формикарий
Источник материала: СТВ
Муравьиный мегаполис. Изначально формикарии были уделом энтомологов. Ученые создавали искусственные муравейники с прозрачными стенками для того, чтобы подглядывать за насекомыми в среде, максимально приближенной к естественной.
Со временем формирование таких колоний стало настоящим хобби. Как приручить муравья, рассказываем в программе «Минск и минчане». Опытные заводчики уверяют: формикарий – отличная альтернатива привычным домашним любимцам. Миниатюрные питомцы не вызывают аллергию и требуют минимального ухода.
Перед переселением в постоянный дом маленьким друзьям придется пожить в импровизированном инкубаторе. Здесь 20 муравьев.
Вырастить большую колонию никогда не получится без королевы-матки. Именно она дает новую жизнь и следит за порядком в своем царстве. Должный уход за насекомыми – и ваш муравьиный питомник может разрастись аж до 10 тысяч особей! Здесь у каждого жителя есть должность, и он выполняет свою работу.
В тесноте, да не в обиде! Эта пословица вряд ли подойдет для содержания муравьев. Всем заводчикам нужно тщательно следить за тем, чтобы членам колонии хватало места. Если муравьёв слишком много, а формикарий мал, семья попросту перестанет развиваться и вскоре погибнет. Также не забывайте, что маленьким питомцам жизненно необходимы белки и углеводы.
Почему же минчане все чаще выбирают в домашние любимцы муравьев? Заводчики отмечают – наблюдать за суетливыми насекомыми очень занятно. Ведь жизнь за стеклом не замирает ни на минуту!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Муравьиный мегаполис. Изначально формикарии были уделом энтомологов. Ученые создавали искусственные муравейники с прозрачными стенками для того, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)