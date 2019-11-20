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Николай Пинигин: «У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть»
Источник материала: СТВ
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Хотя, это надо у неё спросить. Потому что, она Вам скажет, что: «Этот тиран, сволочь приходит с работы, не может остановиться и по-прежнему руководит как театром, так и семьей». Не знаю. Думаю, что нет.
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Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В семье Вы тоже главный режиссёр?
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