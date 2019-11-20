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Николай Пинигин: «У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть»

21.11.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В семье Вы тоже главный режиссёр?

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Надеюсь, что нет. Хотя, конечно, профессиональная деформация произошла. Если ты долгие годы, даже не будучи художественным руководителем… Художественный руководитель я 10 лет, а я отказывался всегда чем-либо руководить. Я не люблю руководить. Но наступает время, когда ты понимаешь, что есть соблазн построить всё так, как ты понимаешь – театр. У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть.

Николай Пинигин: «У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть»

Хотя, это надо у неё спросить. Потому что, она Вам скажет, что: «Этот тиран, сволочь приходит с работы, не может остановиться и по-прежнему руководит как театром, так и семьей». Не знаю. Думаю, что нет.

Для меня семья – очень важная часть моей жизни. Очень. У меня есть тыл хороший.

Николай Пинигин: «У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть»

Люди в материале: Николай Пинигин
 
 
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Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В семье Вы тоже главный режиссёр?
 
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