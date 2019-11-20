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Николай Пинигин: «Я первую свою передачу делал – «Писатель и пятилетка». И от этого маразма сбежал в театр»

21.11.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы – не театральный режиссёр по профессии. Вы по профессии –телевизионный режиссёр. Как так получилось, что большую часть жизни Вы работаете в театре? Ведь это совершенно разные профессии.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Ну, это же не сейчас телевидение. Когда я в 1979 году закончил институт, я первую свою передачу делал в литературно-драматической редакции – «Писатель и пятилетка». Сколько писатель белорусский за пятилетку должен написать произведений? И от этого маразма я сбежал в театр. Слава Богу, меня позвал Борис Иванович Луценко. Он тогда руководил Русским театром. Как артиста. Я у него играл сколько-то лет.

Николай Пинигин: «Я первую свою передачу делал – «Писатель и пятилетка». И от этого маразма сбежал в театр»

Потом стал там ставить, потом уже Купаловский. Так случилось. Но поскольку у нас был такой совместный курс актёрско-режиссёрский, то мы воспитывались в большей степени, как театральные режиссёры. Хотя диплом был у меня «Телевизионный спектакль». Сейчас такого не делают. У меня мама и папа артисты были театральные, которые стали первыми режиссёрами белорусского телевидения в те далекие годы, когда оно организовывалось. Тогда ведь не было телевизионного образования. Тогда люди из театров – режиссёры и артисты – шли и становились режиссёрами.

Вадим Щеглов:
А как объяснить человеку, который не разбирается, что такое режиссёр телевидения и режиссёр театра? В чём отличие?

Николай Пинигин:
Это в способе мышления. Театр – надо мыслить, чтобы им заниматься. Мыслить. Но как в любом искусстве, есть свои методы, свои жанры, свои стили, свой язык, в конце концов.

Николай Пинигин: «Я первую свою передачу делал – «Писатель и пятилетка». И от этого маразма сбежал в театр»

Вадим Щеглов:
И технологии. Вот смотрите: здесь камеры, свет по-другому выстроен. Там же занавеса нет. Всё совершенно по-другому. Другие инструменты.

Николай Пинигин:
Да, но это же не в один день происходит. Если я столько лет уже занимаюсь театром, это же не в один день происходит. Всё же учишься всю жизнь.

Люди в материале: Николай Пинигин
 
 
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Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы – не театральный режиссёр по профессии. Вы по профессии –телевизионный...
 
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