|
Николай Пинигин: «Я первую свою передачу делал – «Писатель и пятилетка». И от этого маразма сбежал в театр»
Источник материала: СТВ
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Потом стал там ставить, потом уже Купаловский. Так случилось. Но поскольку у нас был такой совместный курс актёрско-режиссёрский, то мы воспитывались в большей степени, как театральные режиссёры. Хотя диплом был у меня «Телевизионный спектакль». Сейчас такого не делают. У меня мама и папа артисты были театральные, которые стали первыми режиссёрами белорусского телевидения в те далекие годы, когда оно организовывалось. Тогда ведь не было телевизионного образования. Тогда люди из театров – режиссёры и артисты – шли и становились режиссёрами.
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Вадим Щеглов:
Николай Пинигин:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Пинигин: «Я первую свою передачу делал – «Писатель и пятилетка». И от этого маразма сбежал в театр»
Режиссёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Вы – не театральный режиссёр по профессии. Вы по профессии –телевизионный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)