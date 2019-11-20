На помощь мужчине прибыли спасатели, однако признаков жизни он уже не подавал. Его тело подняли на поверхность сотрудники МЧС.
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В Борисове 62-летний мужчина погиб в канализационном колодце
21.11.2019 16:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
На помощь мужчине прибыли спасатели, однако признаков жизни он уже не подавал. Его тело подняли на поверхность сотрудники МЧС.
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Трагедия произошла 20 ноября.
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