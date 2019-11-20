Уберегите детей от несчастных случаев поражения электрическим током

Источник материала: Пинский Вестник

Электричество приносит много пользы человеку. Но оно опасно, особенно для детей. Если взрослый человек уже обладает определенным жизненным опытом и знает элементарные правила безопасности, то дети, особенно маленькие, только познают этот мир. Дети рассматривают все предметы вокруг себя, трогают их руками, могут засунуть в рот, облизать языком или укусить зубами, пожевать. Однако органы чувств человека не способны определить наличие напряжения, а дети не понимают его опасности. Родители и все взрослые обязаны создать безопасные условия для их жизни, научить аккуратному обращению с электроприборами.

Обеспечение этих условий требует индивидуального подхода, учитывающего детский возраст. Для обеспечения их электробезопасности достаточно поддерживать в технически исправном состоянии электропроводку квартиры, работающие бытовые приборы. Но особенно важно блокировать доступ к электророзеткам маленьких детей. Вы спросите: как это сделать? Вот несколько элементарных правил:

1. Установить на электророзетки специальные диэлектрические заглушки.

После их помещения и закрепления в контактные гнезда малыш не сможет всунуть туда шпильки, гвозди, спицы и любые другие металлические предметы, через которые возможно его попадание под действие тока.

2. Произвести монтаж электророзетки с защитными шторками.

Рекомендовано также не устанавливать детских кроваток вблизи электророзеток, так как любопытный ребенок может попытаться вставить в розетку посторонний предмет, что в свою очередь смертельно опасно.

Вывод один: Доступ детей к электророзеткам и включенным в электрическую сеть бытовым приборам и питающим их проводам должен быть заблокирован.

Но ограничение доступа к электрооборудованию — это не единственная мера. Главное внимание надо сосредоточить на обучении детей основам электробезопасности. Уже в этом возрасте они могут хорошо запоминать то, что им объясняют родители. Лучше делать это в игровой форме, сочетать с показом специальных образовательных детских мультфильмов и обсуждать сюжет после просмотра.

Ребенок должен понимать, что электроэнергия передается по проводам и представляет огромную опасность. Необходимо объяснять детям, что нельзя лазить по опорам линий электропередач, играть под ними, бросать на провода какие-либо предметы.

Дети любят коллективные игры с воздушными змеями, но проводить их можно только на открытых площадках вдали от линий электропередач. Потоком воздуха змей может быть заброшен на провода, а это уже серьезная предпосылка поражения электротоком.





Запрещается проникать за ограждение электрического оборудования. Это ребенок должен четко представлять.

У ребенка уже с ранних лет должен быть выработан инстинкт:

- не вставлять посторонние предметы в электророзетки;

- не подходить к отдельно лежащим или оборванным проводам (возможно поражение шаговым напряжением );

- не приближаться к ограждению электротехнического оборудования, даже если оно закрыто;

- не играть вблизи трансформаторных подстанций и опор воздушных линий электропередач;

- обо всех замеченных нарушениях незамедлительно сообщать взрослым.





Все эти случаи родители просто обязаны обговорить со своими детьми, и не один раз.

Уважаемые взрослые! Давайте вместе позаботимся о том, чтобы наши дети изучали и старались соблюдать элементарные правила электробезопасности как дома, так и на улице.

Олехнович Г.С.,

государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору