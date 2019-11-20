МВД Беларуси предупреждает граждан о новой схеме интернет-мошенников

Представляясь сотрудниками контакт-центра или службы безопасности белорусских банков, злоумышленники звонят с подменного номера телефона клиентам этих учреждений, сообщается на телеграм-канал МВД.
Последним они сообщают о совершенном в отношении них мошенничестве и под предлогом блокировки счета просят сообщить реквизиты платежных карт. После этого, завладев указанной информацией, похищают денежные средства потерпевших.
Только за последние два дня в милицию поступило более 150 заявлений и сообщений от жертв вишинга.
В этой связи в МВД предупреждают: