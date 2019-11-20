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МВД Беларуси предупреждает граждан о новой схеме интернет-мошенников

21.11.2019 15:30 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

​​Внимание! Активизировались кибермошенники!
Представляясь сотрудниками контакт-центра или службы безопасности белорусских банков, злоумышленники звонят с подменного номера телефона клиентам этих учреждений, сообщается на телеграм-канал МВД.

МВД Беларуси предупреждает граждан о новой схеме интернет-мошенников

Последним они сообщают о совершенном в отношении них мошенничестве и под предлогом блокировки счета просят сообщить реквизиты платежных карт. После этого, завладев указанной информацией, похищают денежные средства потерпевших.

Только за последние два дня в милицию поступило более 150 заявлений и сообщений от жертв вишинга.

В этой связи в МВД предупреждают:

 
 
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​​Внимание! Активизировались кибермошенники!Представляясь сотрудниками контакт-центра или службы безопасности белорусских банков, злоумышленники звонят с...
 
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