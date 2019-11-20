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Гродненские таможенники выявили факты ввоза товаров без уплаты таможенных платежей

21.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненские таможенники выявили факты ввоза товаров без уплаты таможенных платежей

 Гродненские таможенники выявили факты ввоза товаров, предназначавшихся для незаконного использования в коммерческом обороте. Об этом БЕЛТА сообщили в региональной таможне.

Товары, которые предназначались для использования в коммерческом обороте, ввозились в течение полугода мелкими партиями с территории Польши.

«Житель Гродненской области, практически ежедневно пересекающий границу, сам ввозил товары, а также организовал их ввоз другими гражданами», — рассказали в таможне.

Мужчина все хранил в своем гараже. Обнаружено свыше 400 единиц — кухонная техника, кофе, специи, конфеты, алкогольные напитки и иные товары. Ввозились они под видом товаров для личного пользования и, соответственно, без уплаты надлежащих таможенных платежей. Мужчина признался, что все это планировал продать.

По выявленным фактам Гродненской региональной таможней начаты административные процессы.

https://www.belta.by

 
 
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 Гродненские таможенники выявили факты ввоза товаров, предназначавшихся для незаконного использования в коммерческом обороте. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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