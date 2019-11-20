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Польские таможенники стали массово аннулировать чеки Tax Free у белорусов. «Ваты» больше не вернем?

21.11.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы жалуются, что в последнее время польские таможенники стали чаще аннулировать чеки Tax Free, те самые любимые каждым жителем приграничья «ваты». В частности, с такими проблемами уже не раз столкнулись жители Бреста, которые пересекают границу через КПП «Варшавский мост — Тересполь». Сотрудники таможенно-налоговой службы Польши говорят: все по закону.


Фото: предоставлено читателем

Мария (имя изменено по просьбе женщины. — Прим. TUT.BY) рассказывает, что в Польшу ездит примерно раз в неделю и практически каждый раз по возвращению в Беларусь оформляет какие-либо товары по системе Tax Free.

— Да, я часто вожу через границу какой-то товар. Но это не для продажи. Чаще всего для себя и по просьбе друзей: порошок, кофе, шоколад, — рассказывает женщина.

В очередной раз Мария возвращалась из Польши ночью 21 ноября. Границу пересекала на «Варшавке».

 — В машине было 4 человека: я, муж и его друг, которые возвращались с работы в Польше, и свекровь. Купили продукты, «ваты» решили оформить на меня, так как свекровь вряд ли в ближайшее время поедет в Польшу, муж — тоже. Получилось, что я везла 35 плиток шоколадок, несколько пачек кофе, стиральный порошок. И вот — аннулирование Tax Free. Я попыталась объяснить, что купила все это на подарки, кофе — тоже на несколько семей. Но польский таможенник был непреклонен, посоветовал обратиться к начальству. Но это три часа ночи, на месте никого не оказалось. Так мы и поехали, — говорит Мария.

Другая жительница Бреста рассказывает, что при ней на границе в последнее время было несколько отказов в оформлении Tax Free.

 — Люди говорили, что везли какую-то бытовую технику. Правда, месяца три назад также везли похожие единицы товара. Может быть, именно в этом и есть причина аннулирования, — говорит женщина.

В телеграм-канале Граница BY! люди обсуждают, что аннулирование чеков Tax Free на границе носит массовый характер — и происходит это преимущественно в Тересполе.

А в Гродно, например, о такой проблеме пока не слышали — то есть, если такие аннулирования и были, то носили лишь единичный характер.

Поляки же объясняют: все по закону.

— Сотрудники таможенной службы имеют доступ к базе, где видно, когда оформлялись документы по возврату НДС последний раз у конкретного человека. И если таможенник выясняет, что это лицо в последнее время, пересекая границу, часто перевозило товар одной и той же категории, то имеет право аннулировать документ Tax Free. Например, речь идет о случаях, когда в течении 2 или 3 месяцев человек вез 5 стиральных машин (и оформлял возврат НДС на этот товар) или каждые два дня провозит по 20 килограммов кофе и также оформляет возврат налога.

Стоит понимать, что Tax Free оформляемся теми путешественниками, которые делают покупки для личных целей. А если человек за непродолжительный период времени везет одинаковый товар, то есть большая вероятность, что все это перевозится в целях дальнейшей продажи. Поэтому сотрудник, проанализировав сведения, имеет полное право аннулировать документ Tax Free — и делает это в рамках действующего законодательства. При этом товар не задерживается, его свободно можно провозить через границу, — пояснила TUT.BY пресс-секретарь администрации налоговой службы Люблинского таможенно-налогового управления Марта Шпаковская.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В частности, с такими проблемами столкнулись жители Бреста, которые пересекают границу через КПП «Варшавский мост - Тересполь».
 
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