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Парень подарил девушке купальник, который защищал бы от внимания мужчин, но получилось наоборот
Источник материала: Tut.by
Австралиец Педро Витола, видимо, чтобы оградить свою невесту от мужских комплиментов и взглядов на пляже, придумал собственный дизайн купальника. Впрочем, купальник получился таким, что, скорее, наоборот, будет притягивать к Пэтти внимание — как мужчин, так и девушек,
Дело в том, что Пэтти предпочитает бикини, и желание Педро разработать другой купальник понять можно:
Педро решил сделать Пэтти сюрприз, чтобы она не радовалась раньше времени. Он закрыл ей глаза, и только потом девушка надела его подарок.
А теперь посмотрите на ее реакцию (на видео ниже с отметки 1.07)!
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Педро сам разработал дизайн купальника.
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