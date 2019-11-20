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Парень подарил девушке купальник, который защищал бы от внимания мужчин, но получилось наоборот

21.11.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австралиец Педро Витола, видимо, чтобы оградить свою невесту от мужских комплиментов и взглядов на пляже, придумал собственный дизайн купальника. Впрочем, купальник получился таким, что, скорее, наоборот, будет притягивать к Пэтти внимание — как мужчин, так и девушек, пишет twizz.ru.

Дело в том, что Пэтти предпочитает бикини, и желание Педро разработать другой купальник понять можно:


Педро решил сделать Пэтти сюрприз, чтобы она не радовалась раньше времени. Он закрыл ей глаза, и только потом девушка надела его подарок.


А теперь посмотрите на ее реакцию (на видео ниже с отметки 1.07)!

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