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Команда ветеранов футбола победила в 14-м районном турнире по мини-футболу

21.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Команда ветеранов футбола Дзержинского района победила в 14-м традиционном турнире по мини-футболу среди ветеранов.

Команда ветеранов футбола Дзержинского района одержала победу в 14-м традиционном турнире по мини-футболу среди ветеранов памяти 1-го председателя федерации футбола Минской области Г.В. Гомана, которые состоялись 15-17 ноября 2019 в г.Борисове.

В турнире принимали участие 6 команд, из них 5 из Беларуси (команды Дзержинского района, Борисовского района, г.Жодино, г.Витебска, сборная команда Минской области) и команда «Балтифо» (г.Таллин, Эстония).


 
Теги: Витебск
 
 
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Команда ветеранов футбола Дзержинского района победила в 14-м традиционном турнире по мини-футболу среди ветеранов.
 
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