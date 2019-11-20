Команда ветеранов футбола победила в 14-м районном турнире по мини-футболу

Источник материала: Новости Дзержинска

Команда ветеранов футбола Дзержинского района победила в 14-м традиционном турнире по мини-футболу среди ветеранов.

Команда ветеранов футбола Дзержинского района одержала победу в 14-м традиционном турнире по мини-футболу среди ветеранов памяти 1-го председателя федерации футбола Минской области Г.В. Гомана, которые состоялись 15-17 ноября 2019 в г.Борисове.

В турнире принимали участие 6 команд, из них 5 из Беларуси (команды Дзержинского района, Борисовского района, г.Жодино, г.Витебска, сборная команда Минской области) и команда «Балтифо» (г.Таллин, Эстония).



