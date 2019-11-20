Версию пропажи «утонувшего» мобильного телефона опровергли брестские эксперты

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратилась 34-летняя брестчанка, которая сообщила, что из общей кухни общежития пропал ее мобильный телефон «Samsung». Как оказалось, женщина забыла его на столе.





В ходе проведения проверки сотрудниками Ленинского РОВД было установлено, что мобильный телефон «взял» 62-летний сосед заявительницы. Однако факт кражи смартфона мужчина отрицал. Он пояснил, что находясь на общей кухне, случайно задел мобильный телефон, после чего гаджет упал в ведро с водой. Чтобы исправить ситуацию, он решил отнести его в свою комнату и просушить, а потом вернуть владельцу. Для установления, действительно ли мобильный телефон женщины находился в воде, была назначена экспертиза.

При исследовании смартфона эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области пришел к выводу, что внутрь мобильного телефона влага не попадала, а сам смартфон исправен. Таким образом, «хрупкая» версия мужчины не подтвердилась.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, правовая оценка действиям мужчины будет дана компетентными органами.

Управление Государственного комитета

судебных экспертиз по Брестской области