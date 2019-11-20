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Около 300 участников собрал в Бресте I Региональный форум предпринимательства

21.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около 300 участников собрал открывшийся сегодня в Бресте I Региональный форум предпринимательства. Мероприятие вызвало интерес у представителей деловых кругов и экспертов из всех регионов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 300 участников собрал в Бресте I Региональный форум предпринимательства

"Малое и среднее предпринимательство - часть бизнеса, представляющая наивысший интерес. В этом секторе заключены максимальные возможности и большие резервы для экономического роста. Благодаря способности малого бизнеса развиваться в различных направлениях, заполнять рыночные ниши, гибко адаптироваться под меняющийся мир мы видим, что этот сегмент может дать еще больший вклад в рост добавленной стоимости", - подчеркнул заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич на открытии форума.

Около 300 участников собрал в Бресте I Региональный форум предпринимательства

Он обратил внимание, что треть экономически активного населения страны задействована в сфере малого и среднего бизнеса. На его долю приходится половина республиканского экспорта товаров, 40% - услуг. "Услуги в ближайшей пятилетке будут одним из драйверов экономического роста, это наиболее адаптивная среда для развития предпринимательства. В некоторых секторах, например грузоперевозках, только бизнес представлен. Его подавляющая доля в торговле, бытовых услугах. Государство постепенно может передавать эти функции в регионах для предпринимателей. Когда своей активностью они обеспечат социальный стандарт, не будет необходимости вкладывать туда бюджетные средства", - сказал замминистра экономики.

Дмитрий Матусевич подчеркнул важность создания комфортных условий для развития предпринимательства. Этому аспекту государство уделяет серьезное внимание. "Будем принимать всяческие меры по дебюррократизации административных процедур, упрощению лицензирования, созданию комфортной деловой среды, совершенствовать формы, инструменты, методы поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал он и добавил, что упор делается на развитие именно регионального потенциала.

В частности, Программа развития ООН в партнерстве с Минэкономики реализует проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", который финансируется Европейским союзом. Для его проведения выбраны 12 пилотных районов страны. "Проект имеет местный характер, но выстраивает мост между экономикой, внедрением инноваций и всего нового, что касается бизнеса на областном и национальном уровнях, - пояснил глава программы сотрудничества делегации ЕС в Беларуси Беренд де Гроот. - Мы разделяем мнение правительства Беларуси, что экономическое развитие должно затрагивать не только крупные города и их агломерации. Между городской и сельской местностью не должно быть перекосов. Нам всем нужно работать над поиском оптимальных решений".

Постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева добавила, что ПРООН совместно с партнерами уже более пяти лет реализуют проекты по поддержке предпринимательских инициатив в регионах. "Важно, чтобы политика, условия, среда, которые создаются в Беларуси, способствовали развитию малого и среднего бизнеса, чтобы это являлось частью национальных стратегий, программ, которые сейчас разрабатываются и будут исполняться в 2021-2025 годах", - подчеркнула она.

Первый Региональный форум предпринимательства проходит во время Всемирной недели предпринимательства. Ожидается, что он станет традиционным.

 
Теги: Брест
 
 
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