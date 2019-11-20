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Покупатели подержанных машин смогут проверить, находятся ли авто в залоге или угоне

21.11.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 87 тыс. Транспортных средств в Беларуси находятся в залоге. Новый сервис Куфара поможет покупателям убедиться в том, что приобретаемый авто не был заложен в счет финансовых обязательств. А также подтвердить, что машина не числится в розыске, а заявляемые продавцом характеристики машины соответствуют реальности.

Покупатели подержанных машин смогут проверить, находятся ли авто в залоге или угоне

VIN — уникальный идентификационный номер автомобиля. Он состоит из 17 символов, в которых зашифрованы год и место выпуска авто, данные о компании-изготовителе, характеристиках машины, — например, типе кузова, двигателе, трансмиссии. Зная VIN, также можно проверить, когда машину ввезли в Беларусь и провели таможенное оформление.

Куфар Авто стал первой белорусской площадкой объявлений, которая внедрила сервис проверки подержанных авто по VIN-номеру. В компании говорят, что их цель — сделать рынок подержанных авто более прозрачным и безопасным.

Покупатели подержанных машин смогут проверить, находятся ли авто в залоге или угоне

Когда продавец подает или редактирует объявление на Куфар Авто, он может ввести VIN-номер своего авто (найти его можно в тех. паспорте или на корпусе машины). Получив информацию, Куфар запускает проверку по базам данных. Если проверка успешно пройдена, в объявлении появляется краткий отчет: марка и модель соответствует, в розыске и залоге машина не числится. Само объявление маркируется значком VIN проверен.

Если система находит несоответствие между данными в объявлении и данными VIN-номера, авто числится в угоне или залоге, объявление отклоняется.

— Добавляя данные VIN, продавец показывает, что ему нечего скрывать, — говорит Сергей Свяжин, директор по развитию площадки Куфар Авто. — Для добросовестных продавцов проверка по VIN несет только плюсы: это простой способ привлечь внимание за счет значка VIN проверен, получить больше просмотров объявления и быстрее найти покупателя. Покупатель, в свою очередь, получает правдивую информацию о машине с пробегом.

 
 
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