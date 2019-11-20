Состоялась анонсированная Рогачуком экскурсия на завод АКБ. Кого-то не позвали, кто-то не пришёл

Источник материала: Виртуальный Брест

В начале ноября председатель Брестского городского исполнительного комитета на встрече с жителями города пригласил желающих принять участие в экскурсии на завод АКБ и лично убедиться, что он не работает.





Сегодня, 21 ноября 2019 года эта экскурсия состоялась. Ну как состоялась - пришли на неё только утверждённые ООО "Айпауэр" журналисты и общественники. Некоторые принципиально не согласились идти, выразив таким образом своё несогласие с подобным форматом.





Демьян Лепесевич вообще заявил, что прекращает борьбу с заводом. «В цирке, который устроил «АйПауэр», я больше не участвую». Лепесевич попросил у общественности прощение за то, что больше он помогать не будет.

Можно понять и общественность, которая считает, что их в очередной раз "кинули", можно понять и руководство горисполкома, которое само на предприятии в статусе гостей и не может ничего требовать, а только просить.





Так или иначе - по информации из соцсетей тех, кто всё же участвовал в осмотре, завод не работает и готовится к консервации.





Вот список (не полный) тех, кто был утверждён на посещение завода:





19 ноября был подан список из 10 человек из специалистов и представителей инициативной группы. В итоге ни одного эксперта не допустили на завод, только общественников.





специалисты на завод не попали

Инициативная группа осталась недовольна так же тем, что председатель Брестского горисполкома не стал с ними общаться, а сразу прошёл на завод, хотя лично приглашал некоторых, а частности - Дмитрия Бекалюка. С инициативной группой общался Иванчин.