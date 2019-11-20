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Две «бронзы» завоевали белорусы на Чемпионате мира по MMA-2019

21.11.2019 16:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Две «бронзы» завоевали белорусы на Чемпионате мира по MMA-2019
Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств

Две «бронзы» завоевали белорусы на Чемпионате мира по MMA-2019 Правила боев без правил. Смешанные единоборства - искусство, а не мордобой
Две бронзовые медали завоевали представители сборной Беларуси на Чемпионате мира по смешанным единоборствам MMA. На третью ступень пьедестала поднялись Александр Ковалев в весовой категории до 77,1 кг у мужчин, а также Ольга Комарова в весовой категории до 65,8 кг у женщин.

Беларусь на мировом форуме представляли шесть спортсменов. Всего участие в турнире принимают атлеты из 60 стран.

 
 
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Турнир проходит с 18 по 23 ноября в Сингапуре.
 
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