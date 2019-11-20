Беларусь на мировом форуме представляли шесть спортсменов. Всего участие в турнире принимают атлеты из 60 стран.
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Две «бронзы» завоевали белорусы на Чемпионате мира по MMA-2019
21.11.2019 16:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Беларусь на мировом форуме представляли шесть спортсменов. Всего участие в турнире принимают атлеты из 60 стран.
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Турнир проходит с 18 по 23 ноября в Сингапуре.
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