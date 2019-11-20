Минстрой рассказал о новых нормах: лифты в малоэтажках, квартиры-студии - до 50 «квадратов»

Источник материала: Tut.by

Первые 7 строительных норм утверждены и направлены на правовую экспертизу в Национальный центр правовой информации. До конца года планируется утвердить еще 26 документов.

«Остальные документы утратят свою силу и будут отменены»

Первые семь строительных норм касаются безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям. Планируется, что в действие их введут 1 февраля 2020 года. Цель — изменить подходы к нормированию:

— Мы исключаем конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания. Установлены только обязательные параметры безопасности. Такой принцип дает возможность снять технические барьеры при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений, — сообщила журналистам Ольга Верамей, начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси, пишет realt.by.



Фото: Стас Журавлевич

Директор РУП «Стройтехнорм» Игорь Лишай дополнил, что для совершенствования законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства был подписан указ № 217 «О строительных нормах и правилах». В нем четко обозначено, кто имеет право устанавливать обязательные требования в сфере проектирования и строительства зданий и сооружений. До этого законодательно данный вопрос не был урегулирован. Каждый орган государственного управления в рамках своих компетенций мог принимать технические нормативные правовые акты, которые имели обязательный к выполнению характер и распространялись, в том числе, на проектирование зданий и сооружений.

Теперь устанавливать обязательные требования будет исключительно Министерство архитектуры и строительства. После выхода строительных норм, остальные документы утратят свою силу и будут отменены.

Кроме того, иной подход к нормированию конкретных технических решений поможет вывести на рынок инновационные решения и материалы: если технология или новый строительный материал обеспечивают параметр безопасности, значит этот продукт имеет право существовать и быть использованным в конкретном проектном решении на конкретном объекте.

До конца года в Беларуси планируется утвердить 32 строительные нормы и одно строительное правило. Они полностью соответствуют европейским стандартам.

Лифт можно установить и в старой хрущевке

Изменения коснутся правил установки лифтов в жилых домах. Сегодня лифты устанавливают лишь в многоэтажки свыше 14 метров, соответственно, все, что до 5 этажей, проектируется без лифтов. Как рассказала REALTY.TUT.BY Ольга Верамей, после утверждения строительной нормы «Жилые здания» при строительстве и реконструкции домов вне зависимости от этажности будет создаваться безбарьерная среда. При этом будет неважно, строится ли этот дом для нуждающихся в улучшении жилищных условий, или это дом для не нуждающихся. Новые дома будут проектироваться с лифтовыми шахтами в обязательном порядке.





— Старый жилой фонд также необходимо обеспечивать безбарьерной средой. В рамках капремонта выполнить устройство лифта невозможно — только во время реконструкции.

— Как дому стать на реконструкцию?

— Для этого должно быть соответствующее распоряжение местного распорядительного и исполнительного органа по ходатайству балансодержателя (юридического лица, обеспечивающего эксплуатацию дома). После выдаются технические условия с обязательными для исполнения нормативами, разрабатывается проектная документация, проводится экспертиза, и после этого можно проводить монтажные работы.

Кстати, примеры, когда дом после реконструкции обзавелся лифтом, есть. Так, например, к дому № 38 по улице Сурганова в Минске пристроили лифтовые шахты и установили в ней лифты уже лет 10 назад. Поэтому с технической точки зрения все возможно.

На сегодня вопрос только в том, что к этому должны быть готовы все. Первое — наличие лифта в доме увеличит стоимость квадратного метра. Второе — его надо эксплуатировать. И если в больших городах с этим проблем нет, то в маленьких населенных пунктах возможны проблемы с эксплуатацией лифтового оборудования.

Новые нормы против квартир-студий

В Беларуси хотят ограничить строительство «студий» до 50 квадратных метров, а также обязать застройщиков устанавливать стояк канализации, оборудовать сантехникой санузлы и проводить разводку.

— Я считаю, что это просто введение в заблуждение потребителей, — поделился мнением Игорь Лишай. — Это же бизнес в чистом виде. Я не считаю корректным поведением на рынке недвижимости, когда застройщик продает потребителю пространство без отделки и перегородок, да еще и по цене намного выше себестоимости. Мы отпустили эту ситуацию, и что теперь? В продаже появились однокомнатные квартиры по 180 квадратных метров. Без кухни, туалета, перегородок, одна входная дверь. Собственники начинают «лепить» перегородки из разных материалов, без учета того, рассчитан ли фундамент здания на такие нагрузки. Живой пример: человек привез 3 тоны песка, высыпал в центр квартиры, чтобы удобно было ходить вокруг, делать ремонтные работы. А у соседа внизу уже трещина на потолке, потому что перекрытие не справляется с нагрузкой в 3 тонны на один квадратный метр площади.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вместе с тем Игорь Лишай подчеркнул, что норма не ставит крест на больших квартирах-студиях. Это лишь способ урегулировать рынок:

— Очень часто все ссылаются на российский опыт строительства таких объектов. При этом везде, мы изучали эту информацию, картина обратная — там есть проект, в который вносятся все перегородки. При желании собственник может от них отказаться, но только в том случае, если есть возможность грамотно перераспределить нагрузки. То, что мы заложили сейчас — это основа для того, чтобы и у нас переходить на какие-то отказные работы, которые были и раньше. В проекте вы имеете полный комплект перегородок, получаете квартиру и в индивидуальном порядке решаете с застройщиком частичное их вынесение.

При этом у журналистов возник вопрос о том, как будет считаться площадь помещения — с учетом площади перегородок или нет. Ведь есть риск, что за эту площадь придется доплатить. Чиновник пояснил, что и в этом направлении работы ведутся.

— Это проблема учета площадей. Да, площадь занята перегородкой, но на самом деле, она есть. Вы же не приходите к застройщику с вопросом, почему я плачу за площадь огромного шкафа-купе, который занимает полквартиры? Так и перегородка, она стоит и на площади квартиры. Мне нравится немецкий поход в этом плане. Мы с вами считаем по «внутрянке», они — по наружным стенам. В данный момент ведется работа в этом направлении. Мы идем к тому, чтобы точно так же это обозначить.