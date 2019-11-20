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Беларусь и Россия утвердили бюджет Союзного государства на 2020 год

21.11.2019 16:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь и Россия утвердили бюджет Союзного государства на 2020 год

Парламентское собрание Союзного государства (СГ) Беларуси и России на 57-й сессии одобрило бюджет СГ на 2020 год.

Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят 5 млрд 521,5 млн российских рублей. Основой доходной части станут ежегодные отчисления государств - участников Союзного государства: 4 млрд 872 млн российских рублей, в том числе России - 3 млрд 167 млн российских рублей, Беларуси - 1 млрд 705 млн российских рублей. Кроме того, в союзный бюджет будут включены доходы, полученные Телерадиовещательной организацией Союзного государства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 1,8 млн российских рублей, а также остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 647,7 млн российских рублей. "Доходная часть может быть увеличена за счет поступлений от штрафных санкций, возмещения ущерба, возврата средств, полученных и не использованных в прошлом году", - отметили в пресс-службе собрания.

Расходы бюджета Союзного государства на 2020 год запланированы в размере 5 млрд 377,1 млн российских рублей. Они будут направлены на финансирование 11 программ, 2 проектов и 25 мероприятий, передает БелТА.

Бюджет на 2020 год сформирован с профицитом в 144,4 млн российских рублей. По сравнению с 2019 годом профицит союзного бюджета сокращен в шесть раз.

Принятый Парламентским собранием союзный бюджет на 2020 год будет направлен на утверждение Высшего госсовета Союзного государства.

 
 
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Парламентское собрание Союзного государства (СГ) Беларуси и России на 57-й сессии одобрило бюджет СГ на 2020 год.
 
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