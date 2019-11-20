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Кандидат в депутаты Ковалькова: Я не согласна и пусть они об этом знают
Источник материала: Партизан
Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, которая выдвигалась кандидатом в депутаты по Минскому-Пушкинскому округу № 103, подала 20 ноября в окружную комиссию заявление о признании результатов выборов по Пушкинскому округу №103 недействительными.
Ольга Ковалькова, архивное фото
В заявлении она приводит аргументы, которые, по ее мнению, свидетельствуют о многочисленных нарушениях и фальсификациях во время избирательной кампании:
- Невключение в участковые комиссии округа ни одного представителя демократических организаций.
- Фальсификация явки (подделка документов) по каждому участку.
- Отсутствие открытого и публичного подсчета голосов по всем участкам.
- Различные нарушения избирательного законодательства в ходе голосования.
К своему заявлению Ольга Ковалькова приложила десятки копий жалоб наблюдателей по выявленнным нарушениям избирательного законодательства.
"Я знаю, какой получу ответ. Но я не согласна и пусть они об этом знают. Спасибо наблюдателям за собранные факты нарушений и противодействие им", - пишет на своей странице в фейсбуке Ковалькова.
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Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, которая выдвигалась кандидатом в депутаты по Минскому-Пушкинскому округу № 103, подала 20...
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