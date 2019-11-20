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Кандидат в депутаты Ковалькова: Я не согласна и пусть они об этом знают

21.11.2019 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, которая выдвигалась кандидатом в депутаты по Минскому-Пушкинскому округу № 103, подала 20 ноября в окружную комиссию заявление о признании результатов выборов по Пушкинскому округу №103 недействительными.


Ольга Ковалькова, архивное фото

В заявлении она приводит аргументы, которые, по ее мнению, свидетельствуют о многочисленных нарушениях и фальсификациях во время избирательной кампании:

- Невключение в участковые комиссии округа ни одного представителя демократических организаций.

- Фальсификация явки (подделка документов) по каждому участку.

- Отсутствие открытого и публичного подсчета голосов по всем участкам.

- Различные нарушения избирательного законодательства в ходе голосования.

К своему заявлению Ольга Ковалькова приложила десятки копий жалоб наблюдателей по выявленнным нарушениям избирательного законодательства.

"Я знаю, какой получу ответ. Но я не согласна и пусть они об этом знают. Спасибо наблюдателям за собранные факты нарушений и противодействие им", - пишет на своей странице в фейсбуке Ковалькова.
 
 
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Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, которая выдвигалась кандидатом в депутаты по Минскому-Пушкинскому округу № 103, подала 20...
 
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