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Лукашенко снова пожаловался на жару в Абу-Даби. И что же он туда все летает и летает

21.11.2019 16:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, что только в этом году терпеть зной и духоту главе государства пришлось целых десять дней.

Встречу с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али Аль-Аббаром глава Беларуси начал с воспоминаний о недавней поездки в ОАЭ.

— Мне приятно сегодня с вами встретиться уже здесь, в Минске, не в Абу-Даби, где очень душно и жарко. Думаю, вы себя здесь комфортно чувствуете, — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.


Заметим, что Лукашенко уже не первый раз жалуется на неблагоприятные погодные условия в ОАЭ. На днях он поделился подробностями о своих тренировках, которые не прерывались и в Абу-Даби:

— Начали бегать. Я в своем возрасте — 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. (…) Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка — уже совсем другой вид спорта и баня.



Отметим, что несмотря на духоту и несусветную жару Лукашенко провел в Абу-Даби десять дней вместо трех анонсированных. Да и на фото из ОАЭ он не выглядел излишне утомленным солнцем и высокими температурами.
 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, что только в этом году терпеть зной и духоту главе государства пришлось целых десять дней.
 
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