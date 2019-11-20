Лукашенко снова пожаловался на жару в Абу-Даби. И что же он туда все летает и летает

Встречу с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али Аль-Аббаром глава Беларуси начал с воспоминаний о недавней поездки в ОАЭ.





Александра Лукашенко его пресс-служба. — Мне приятно сегодня с вами встретиться уже здесь, в Минске , не в Абу-Даби, где очень душно и жарко. Думаю, вы себя здесь комфортно чувствуете, — цитируетего пресс-служба.









Заметим, что Лукашенко уже не первый раз жалуется на неблагоприятные погодные условия в ОАЭ. На днях он поделился подробностями о своих тренировках, которые не прерывались и в Абу-Даби:





— Начали бегать. Я в своем возрасте — 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. (…) Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка — уже совсем другой вид спорта и баня.













Отметим, что несмотря на духоту и несусветную жару Лукашенко провел в Абу-Даби десять дней вместо трех анонсированных. Да и на фото из ОАЭ он не выглядел излишне утомленным солнцем и высокими температурами.