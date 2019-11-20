Столичный чиновник рассказал, где в Минске будут строить жилье

Минск-Новости », заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран в филиале «Автобусный парк № 2» ГП «Минсктранс», где 21 ноября прошел единый день информирования на тему «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан». Об этом, как передает «», заявил заместитель председателя Мингорисполкомав филиале «Автобусный парк № 2» ГП «Минсктранс», где 21 ноября прошел единый день информирования на тему «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан».





"Основными площадками для строительства жилья в столице в ближайшие годы станут территории в границах улиц Шаранговича – Горецкого — Рафиева, микрорайонов Лошица и Чижовка", — отметил А. Цуран.





Так, по его словам, уже ведется активная застройка территории в квартале ул. Шаранговича – Горецкого — Рафиева, начато освоение территории для возведения жилых домов в новом микрорайоне Лошица–8.1. К освоению микрорайона Чижовка–6А планируется приступить в 4-м квартале текущего года.





До конца 2019-го намечено начать строительство девяти жилых домов обшей площадью 71,3 тыс. кв. м. Из них в Заводском районе будет построено 4 жилых дома, в Ленинском и Фрунзенском — по 2, в Партизанском — 1.









Заместитель председателя Мингорисполкома также сообщил, что перспективными площадками для индивидуальной усадебной застройки являются микрорайоны Сокол и Чижовка, деревня Зацень, улицы Ангарская, Байкальская, где предполагается строительство одноквартирных, блокированных жилых домов для многодетных семей.





Приступить к освоению указанных участков планируется в 2020 году с вводом индивидуальных жилых домов в эксплуатацию в 2021-м.