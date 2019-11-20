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Столичный чиновник рассказал, где в Минске будут строить жилье

21.11.2019 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Строительство жилья в Минске в 2020–2022 годах будет вестись с сокращением доли бюджетного финансирования и расширением использования внебюджетных источников.

Об этом, как передает «Минск-Новости», заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран в филиале «Автобусный парк № 2» ГП «Минсктранс», где 21 ноября прошел единый день информирования на тему «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан».

"Основными площадками для строительства жилья в столице в ближайшие годы станут территории в границах улиц Шаранговича – Горецкого — Рафиева, микрорайонов Лошица и Чижовка", — отметил А. Цуран.

Так, по его словам, уже ведется активная застройка территории в квартале ул. Шаранговича – Горецкого — Рафиева, начато освоение территории для возведения жилых домов в новом микрорайоне Лошица–8.1. К освоению микрорайона Чижовка–6А планируется приступить в 4-м квартале текущего года. 

До конца 2019-го намечено начать строительство девяти жилых домов обшей площадью 71,3 тыс. кв. м. Из них в Заводском районе будет построено 4 жилых дома, в Ленинском и Фрунзенском — по 2, в Партизанском — 1.


Заместитель председателя Мингорисполкома также сообщил, что перспективными площадками для индивидуальной усадебной застройки являются микрорайоны Сокол и Чижовка, деревня Зацень, улицы Ангарская, Байкальская, где предполагается строительство одноквартирных, блокированных жилых домов для многодетных семей. 

Приступить к освоению указанных участков планируется в 2020 году с вводом индивидуальных жилых домов в эксплуатацию в 2021-м.
 
Теги: Минск
 
 
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Строительство жилья в Минске в 2020–2022 годах будет вестись с сокращением доли бюджетного финансирования и расширением использования внебюджетных источников.
 
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