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Столичный чиновник рассказал, где в Минске будут строить жилье
Источник материала: Партизан
Строительство жилья в Минске в 2020–2022 годах будет вестись с сокращением доли бюджетного финансирования и расширением использования внебюджетных источников.
Об этом, как передает «
"Основными площадками для строительства жилья в столице в ближайшие годы станут территории в границах улиц Шаранговича – Горецкого — Рафиева, микрорайонов Лошица и Чижовка", — отметил А. Цуран.
Так, по его словам, уже ведется активная застройка территории в квартале ул. Шаранговича – Горецкого — Рафиева, начато освоение территории для возведения жилых домов в новом микрорайоне Лошица–8.1. К освоению микрорайона Чижовка–6А планируется приступить в 4-м квартале текущего года.
До конца 2019-го намечено начать строительство девяти жилых домов обшей площадью 71,3 тыс. кв. м. Из них в Заводском районе будет построено 4 жилых дома, в Ленинском и Фрунзенском — по 2, в Партизанском — 1.
Заместитель председателя Мингорисполкома также сообщил, что перспективными площадками для индивидуальной усадебной застройки являются микрорайоны Сокол и Чижовка, деревня Зацень, улицы Ангарская, Байкальская, где предполагается строительство одноквартирных, блокированных жилых домов для многодетных семей.
Приступить к освоению указанных участков планируется в 2020 году с вводом индивидуальных жилых домов в эксплуатацию в 2021-м.
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Строительство жилья в Минске в 2020–2022 годах будет вестись с сокращением доли бюджетного финансирования и расширением использования внебюджетных источников.
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