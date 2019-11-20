"Если работаешь нелегально, могут и не рассчитаться" За что строители избили работодателя?

В сообщении столичной милиции произошедшее описывалось так:
«Вечером, когда 38-летний директор вышел из офиса и направился в сторону автомобильной стоянки, мужчины проследовали за ним. После чего один из фигурантов остался ожидать на улице, а второй подсел в автомобиль к мужчине, где стал выяснять отношения. Не достигнув желаемого результата в диалоге, 38-летний фигурант извлек молоток и стал наносить удары по коленной чашечке мужчины, а после забрал у минчанина 350 рублей и вместе с товарищем скрылся в неизвестном направлении».
38-летнего мужчину зовут Андрей Соловьев. Он – директор компании «РемСолоСтрой».
Государственный секрет и кровь в машине
Близкий друг потерпевшего Павел Борисов рассказывает, что в тот день они с женой «отмывали от крови» Соловьева.
«Я говорил, чтобы он поехал к врачу, а он все твердил, мол, «все нормально». Только на следующий день он обратился к врачам, а они уже позвонили в милицию, – рассказывает мужчина. – У него вся машина была в крови. А подстаканник в машине был полный кровищи. Андрей был в шоке и не хотел ехать домой. Даже своей девушке собирался наврать, что попал в ДТП».
Андрей Соловьев после избиения. Фото опубликовано с согласия Соловьева
По неофициальной информации, подозреваемые сейчас находятся в СИЗО. Дело расследует Центральное РУВД Минска
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Следователь, которая ведет дело, не согласилась рассказать Belsat.eu подробности, сославшись на то, что «ход предварительного следствия является государственным секретом».
Сложные отношения без договора
По информации источника, знакомого с ситуацией, «с рабочими у Соловьева складывались сложные отношения, так как брал он их без договора, а платить зарплату не любил».
«Происходило это в Колодищах, не возле офиса, как пишут. В Колодищах – один из объектов, на который Соловьев привлек этих бедолаг. Позже так получилось, что он остался им должен около $ 1000. Вот они и призвали к ответу Соловьева таким способом», – рассказал Belsat.eu источник.
Со слов Павла Борисова, работники, избившие Андрея, требовали с него деньги за работу, которую он не просил делать.
«Они доделывали объект и без согласования с Андреем устранили дефекты, которые допустили другие строители. Так мне рассказал Андрей», – говорит Борисов.
Суд не поможет – все записано на маму
Соловьев не подтвердил Belsat.eu, что его избили в Колодищах.
«В интернете много ерунды пишут. Это было в Зацени под Минском. А в Колодищах договорились с заказчиком, который им платит. Они [те, кто напал] не отдают мне строительные леса, которые другие люди от меня требую отдать. Нападающих было трое. Один был просто какой-то случайный парень. Он сам испугался от происходящего. Они вообще на меня не работали. Три дня поковырялись и пришли выбивать деньги с молотком и шуруповёртом», – говорит Андрей Соловьев.
«В стране много строителей, и смежных профессий. Работать легально – весьма проблематично. Да, ты платишь налоги, но заказчик может просто не подписать акт, после чего в суд обратиться очень сложно. Но даже если выиграешь дело, то взыскать с такого вот Соловьева нечего – все записано на маму», – объясняет представитель строительного бизнеса, который пожелал остаться анонимным.
Это на собственном примере в комментарии Belsat.eu подтверждает и работавший ранее с Андреем Соловьевым бизнесмен:
«У меня Соловьев взял строительные леса в аренду на сумму около Br 24 000 и пропал. Написано заявление в милицию, но пока нет результата. Милиция не любит работать по статьям мошенничество – сложно доказуемо, – рассказал мужчина. – Было 10 договоров аренды, и одиннадцатый договор взял на себя прораб, который работал у Соловьева в черную. Прораб попал на сумму около Br 1500 из-за своей безграмотности и простодушия».
В «Сообществе мастеров Беларуси» в «Viber’е» дело об избиении Соловьева комментируют так:
«Если работаешь нелегально, то также могут не рассчитаться, потому что нечем доказать сам факт сделки. Вот люди и прибегли к методам из 90-х».