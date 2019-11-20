"Если работаешь нелегально, могут и не рассчитаться" За что строители избили работодателя?

Belsat.eu поговорил с потерпевшим. поговорил с потерпевшим.





В сообщении столичной милиции произошедшее описывалось так:





«Вечером, когда 38-летний директор вышел из офиса и направился в сторону автомобильной стоянки, мужчины проследовали за ним. После чего один из фигурантов остался ожидать на улице, а второй подсел в автомобиль к мужчине, где стал выяснять отношения. Не достигнув желаемого результата в диалоге, 38-летний фигурант извлек молоток и стал наносить удары по коленной чашечке мужчины, а после забрал у минчанина 350 рублей и вместе с товарищем скрылся в неизвестном направлении».





38-летнего мужчину зовут Андрей Соловьев. Он – директор компании «РемСолоСтрой».



Государственный секрет и кровь в машине

Близкий друг потерпевшего Павел Борисов рассказывает, что в тот день они с женой «отмывали от крови» Соловьева.





«Я говорил, чтобы он поехал к врачу, а он все твердил, мол, «все нормально». Только на следующий день он обратился к врачам, а они уже позвонили в милицию, – рассказывает мужчина. – У него вся машина была в крови. А подстаканник в машине был полный кровищи. Андрей был в шоке и не хотел ехать домой. Даже своей девушке собирался наврать, что попал в ДТП».









Андрей Соловьев после избиения. Фото опубликовано с согласия Соловьева

По неофициальной информации, подозреваемые сейчас находятся в СИЗО. Дело расследует Центральное РУВД Минска





Следователь, которая ведет дело, не согласилась рассказать Belsat.eu подробности, сославшись на то, что «ход предварительного следствия является государственным секретом».





Сложные отношения без договора

По информации источника, знакомого с ситуацией, «с рабочими у Соловьева складывались сложные отношения, так как брал он их без договора, а платить зарплату не любил».





«Происходило это в Колодищах, не возле офиса, как пишут. В Колодищах – один из объектов, на который Соловьев привлек этих бедолаг. Позже так получилось, что он остался им должен около $ 1000. Вот они и призвали к ответу Соловьева таким способом», – рассказал Belsat.eu источник.





Со слов Павла Борисова, работники, избившие Андрея, требовали с него деньги за работу, которую он не просил делать.





«Они доделывали объект и без согласования с Андреем устранили дефекты, которые допустили другие строители. Так мне рассказал Андрей», – говорит Борисов.





Суд не поможет – все записано на маму

Соловьев не подтвердил Belsat.eu, что его избили в Колодищах.





«В интернете много ерунды пишут. Это было в Зацени под Минском. А в Колодищах договорились с заказчиком, который им платит. Они [те, кто напал] не отдают мне строительные леса, которые другие люди от меня требую отдать. Нападающих было трое. Один был просто какой-то случайный парень. Он сам испугался от происходящего. Они вообще на меня не работали. Три дня поковырялись и пришли выбивать деньги с молотком и шуруповёртом», – говорит Андрей Соловьев.





«В стране много строителей, и смежных профессий. Работать легально – весьма проблематично. Да, ты платишь налоги, но заказчик может просто не подписать акт, после чего в суд обратиться очень сложно. Но даже если выиграешь дело, то взыскать с такого вот Соловьева нечего – все записано на маму», – объясняет представитель строительного бизнеса, который пожелал остаться анонимным.









Это на собственном примере в комментарии Belsat.eu подтверждает и работавший ранее с Андреем Соловьевым бизнесмен:





«У меня Соловьев взял строительные леса в аренду на сумму около Br 24 000 и пропал. Написано заявление в милицию, но пока нет результата. Милиция не любит работать по статьям мошенничество – сложно доказуемо, – рассказал мужчина. – Было 10 договоров аренды, и одиннадцатый договор взял на себя прораб, который работал у Соловьева в черную. Прораб попал на сумму около Br 1500 из-за своей безграмотности и простодушия».





В «Сообществе мастеров Беларуси» в «Viber’е» дело об избиении Соловьева комментируют так:













«Если работаешь нелегально, то также могут не рассчитаться, потому что нечем доказать сам факт сделки. Вот люди и прибегли к методам из 90-х».