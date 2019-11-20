Оксфордский словарь назвал главное слово года

Им стало выражение climate emergency («чрезвычайная климатическая ситуация»).













Согласно определению, которое приводит словарь, это ситуация, требующая срочных мер для сокращения или сдерживания изменений климата, а также предотвращения необратимого ущерба окружающей среде.





Что еще известно:

Словарь замечает, что в 2019 году в шорт-лист попали и другие словосочетания, связанные с климатом. Среди них — climate action («борьба с изменением климата»), climate crisis («климатический кризис»), climate denial («отрицание изменений климата») и другие.









Ранее слово 2019 года представили издатели британского толкового словаря Collins English Dictionary.





Им стало выражение climate strike («климатическая забастовка»). Свой вклад в популяризацию этого словосочетания внесла шведская школьница Грета Тунберг.