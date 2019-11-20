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«Наш Джокер — это Клепа». Как сложилась судьба главной звезды «АБВГДейки»?

21.11.2019 17:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Наш Джокер — это Клепа». Как сложилась судьба главной звезды «АБВГДейки»?
кадр из youtube

Фантастическая популярность фильма «Джокер», собравшего в мировом прокате более 1 миллиарда долларов, сделала образ главного героя картины культовым. Сегодня маску клоуна-злодея примеряют на себя участники протестов по всему миру. Заклятый враг Бэтмена, кажется, вот-вот затмит по популярности борца со злом.

Разумеется, не обошлось без различных сравнений и параллелей. Люди постарше вдруг обнаружили удивительное внешнее сходство Джокера с клоуном Клепой из советской телепередачи «АБВГДейка».

«Золотой» состав

В программе, которая в январе 2020 года отметит свое 45-летие, менялись и ведущие, и персонажи. Неизменным остается только Клепа, весельчак, любящий шалости, и по этой причине регулярно попадающий в неловкие, зато поучительные ситуации.

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Не все знают, но «наш советский Джокер» в «АБВГДейке» появился все-таки не сразу. В первых сезонах детей учили клоуны Сеня (Семён Фарада), Саня (Александр Филиппенко), Таня (Татьяна Непомнящая) и Владимир Иванович (Владимир Точилин). Но занятость ставших чрезвычайно популярными в театре и кино Фарады и Филиппенко сделала невозможной дальнейшие съемки передачи с ними.

И в 1978 году состав «АБВГДейки» обновили. Теперь в него вошли клоуны Ириска (Ирина Асмус), Клёпа (Виталий Довгань), Лёвушкин (Валерий Лёвушкин) и Юра (Юрий Шамшадинов).

Этот состав, участвовавший в съемках на протяжении шести лет, можно назвать «золотым». Клоуны из «АБВГДейки» превратились в любимцев не только детей, но и взрослых.

«Моторами» программы были Ириска и Клепа. Их партнер по передаче Валерий Левушкин вспоминал: «Ириска с Клёпой, будучи более профессиональными на тот период времени людьми, быстренько текст разбрасывали между собой. В итоге, когда мы появлялись в кадре, Ириска щебетала, Довгань ей подыгрывал, а мы, как два болвана, тупо смотрели в камеру».

Музыкальный эксцентрик

"АиФ" писали об Ирине Асмус, чья жизнь закончилась трагически. Ее партнер по программе Виталий Довгань, как и Асмус, до прихода на ТВ уже имел за плечами богатую творческую биографию.

Он родился в 1942 году в Москве. В детстве и юности Виталий тянулся к музыке. Он играл на кларнете, аккордеоне, фортепиано, даже руководил джазовым оркестром. В 1963 году Довгань поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, которое окончил с отличием. В цирке на Цветном бульваре молодой артист вошел в клоунское трио «Толдоновы», которое возглавлял его однокурсник Пётр Толдонов. Третьим членом коллектива стал Замир Мустафин.

«Толдоновы» выступали в жанре музыкальной эксцентрики, их коронным номером стал «Русский сувенир», в котором артисты выходили на манеж в образе русских скоморохов  и играли гармошках, ложках, жалейках и балалайках. Фишкой Довганя была игра на ложках с выполнением темповых кульбитов. Он изображал умельца-хитреца, в руках которого любая вещь может зазвенеть и заиграть. Трио гастролировало вместе с Ленинградским мюзик-холлом, срывая овации в Париже, Канале, США и других странах мира.

В конце 1970-х годов Довгань пришел на режиссёрскую работу во Всесоюзную дирекцию по подготовке новых цирковых номеров, аттракционов и программ (ЦЦИ). В 1980 году он получил диплом режиссерского факультета ГИТИСа.

«Наш Джокер — это Клепа». Как сложилась судьба главной звезды «АБВГДейки»?
Клепа и Ириска. Фото: Кадр из программы

Персонаж остался, артист сменился

В «АБВГДейку» Виталий Довгань пришел состоявшимся профессионалом, и поэтому взял на себя роль не только ведущего артиста, но отчасти — постановщика передачи. Дети, млевшие от Клепы, разумеется, не знали, что их любимый клоун ставит репризы для своих партнеров не только на телевидении, но и в цирке. Он поставил десятки цирковых номеров, воспитал целую плеяду молодых клоунов, называвших Виталия Довганя своим учителем.

В 1984 году «АБВГДейка» пережила очередную смену состава. Ушли все, кроме Клепы: руководство ТВ опасалось бунта детей и родителей, вызванного расставанием с бесшабашным и веселым недотепой. Вот только спустя год Клепа стал другим. Эту роль вместо Довганя стал исполнять артист Сергей Балабанов, который сохраняет верность образу более трех десятков лет.

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Виталий Довгань продолжал работать в цирке, а также в московском Театре на Юго-Западе, в котором выступал в качестве актёра и постановщика цирковых и клоунских трюков.

В 1994 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Душевные раны, которых не видит никто

Артисты цирка, знавшие Довганя как профессионала, отзывались о нем исключительно высоко. О своей личной жизни он предпочитал не распространяться.

Лишь однажды, в 2012 году, он позволил себе откровенность: придя на телевидение, рассказал о личной драме. Сын артиста Виталий Довгань-младший вместе с матерью остался в Швеции и практически не общается с отцом. Потом выяснилось, что и со старшей дочерью, проживающей в Англии, у него нет практически никаких отношений. В жизни Довганя было немало романов, но он утверждал, что обрел счастье только в последнем браке. Разобраться в семейных тайных любимого клоуна оказалось непросто, да и сам Довгань не стремился раскрывать все секреты. Одно было понятно: человек, когда-то делавший счастливыми миллионы детей в СССР, в жизни был очень далек от своего сценического образа. Внутри него жили боль и обида, которые он успешно прятал за маской.

Но «советский Джокер» мстить окружающему миру не стал, будучи до конца верным своему профессиональному призванию: дарить людям радость. Виталий Алексеевич Довгань умер в марте 2015 года в возрасте 72 лет. Уход артиста остался незамеченным широкой публикой.

А Клепа… Клепа не может умереть, как никогда не умирает память о детстве…

 
 
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кадр из youtube Фантастическая популярность фильма «Джокер», собравшего в мировом прокате более 1 миллиарда...
 
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