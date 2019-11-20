Сексист, шовинист и циник. Кем был на самом деле вольнодумец Вольтер

Источник материала: Аргументы и факты

Именно в этот день 325 лет назад, в 1694 году, родился Франсуа-Мари Аруэ. Псевдоним «Вольтер» он возьмёт себе позже – когда всерьёз займётся литературой.

Сейчас если о Вольтере и говорят, то всё больше в каких-то возвышенных тонах. Дескать, философ-просветитель, поэт и писатель, историк и публицист. Сотрудничал с мегапроектом своего времени – «Энциклопедией наук, искусств и ремёсел», которая, как принято считать, подготовила почву для Великой французской революции. Примерно так оно, кстати, и было – недаром культ Вольтера достиг своего пика именно в весёлые годы свержения Бурбонов, провозглашения Республики и якобинского террора. А раз так, то и все лозунги Революции, в частности знаменитое «Свобода. Равенство. Братство», задним числом приписали и Вольтеру тоже.

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На самом деле попытаться найти оду равенству у Вольтера – дело заведомо гиблое. Этот мыслитель придерживался оригинальной и насквозь циничной концепции. Согласно его воззрениям, общество должно быть разделено на две части. Первая часть – богатое и образованное меньшинство. Вторая – те, кто, «ничего не имея, обязаны работать и содержать богатых и образованных». Соответственно, всякому там быдлу образование давать ни в коем случае нельзя: «Если простой народ начнёт рассуждать, всё погибло». Этот его тезис многие считали спорным и даже скандальным. Сокровенный смысл этого утверждения Вольтера начал раскрываться только сейчас, в эпоху всеобщей грамотности, расцвета социальных сетей и диктатуры диванных экспертов.

Довольно часто Вольтеру приписывают также и то, что он якобы пропагандировал толерантность в её нынешнем понимании. Ссылаясь обычно на то, что он написал труд, который так и называется: «Трактат о толерантности».

На самом деле в этом трактате речь идёт только о религиозной толерантности, то есть о веротерпимости. Насчёт всего иного, например насчёт того, надо ли проявлять какой-то особенный пиетет в отношении представителей иных рас, Вольтер имел несколько иные взгляды. Вот цитата из его произведения «Философские повести», бестселлера своего времени: «Как хороши берега Южного моря, и как мерзостны его обитатели! Это просто звери… Здешние племена ничего не умеют. Когда глядишь на них, так и напрашивается вопрос: кто от кого произошел – они от обезьяны или обезьяны от них? Наши мудрецы учат, что человек – подобие божие! Хорошенькое, однако, подобие Предвечного: нос приплюснут, ума вовсе или почти никакого!»

За такое коленце в адрес негров нынешние леваки, скорее всего, Вольтера бы если не растерзали, то предали бы анафеме, совершенно не заметив при этом, что абсолютно верную догадку о происхождении человека он высказал лет за сто до Чарльза Дарвина.

В очередь на право отвесить философу-просветителю пинка должны выстроиться и нынешние активистки фем-движения. Хотя бы по той причине, что Вольтер был, в общем-то, по нынешним меркам отъявленным сексистом. Впрочем, и по тем меркам тоже. Известен как минимум один случай, что чуть было не довёл его до ссоры с его собственной возлюбленной, маркизой Эмилией дю Шатле, в замке которой он тогда жил.

К Вольтеру тогда явился его племянник, будущий аббат Миньо. Совсем юный, желающий набраться премудрости у дяди – тогда уже авторитетного деятеля. И дядя дал ему блестящий практичный совет:

– Друг мой, успеха в жизни добивается только тот, кого поддерживают женщины. Значит, необходимо их изучать.



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Разумный совет от мудрого прозорливого человека. Несколько циничный, но по сути верный – за каждым мужским успехом стоит женщина, это факт. Таким руководством к действию нельзя не восхититься. Но Вольтер не был бы Вольтером, если бы не пояснил, что конкретно он имеет в виду:

– Так запомните же, друг мой, главное правило. Все женщины лгуньи и шлюхи.

Маркиза возмутилась:

– Как это все? Что вы себе позволяете, сударь?

На что получила ответ:

– Сударыня, детей грешно обманывать…

Эта ссора тогда окончилась, не начавшись, но спустя многие годы – а Вольтер прожил в незаконном союзе с маркизой дю Шатле пятнадцать лет – достигла логичной развязки.

Эмилия дю Шатле была, что называется, технарём. Женщина-математик, автор комментариев к трудам Ньютона, она всерьёз занималась точными науками. Под эти штудии маркизе выделяли особый кабинет. Войдя в который, Вольтер обнаружил там не только свою маркизу, но и своего друга, поэта и офицера Сен-Ламберта. То, чем эта парочка там занималась, было весьма далеко и от математики и от наук вообще, кроме, пожалуй, «науки страсти нежной». Так что как минимум часть тезиса Вольтера получила подтверждение – по крайней мере в его собственных глазах. Что, впрочем, не помешало ему и дальше пользоваться гостеприимством маркизы и состоять с ней в дружеских отношениях – это было и привычно, и выгодно.

Что же касается «лгуний», то к этому Вольтер относился ещё более стоически, как и подобает настоящему философу. Он состоял в переписке с одной из самых влиятельных женщин эпохи – русской императрицей Екатериной Великой. И не уставал превозносить и саму «Северную Семирамиду», и её мудрую политику, и вообще всё, что связано с правлением Екатерины. Та не оставалась в долгу, осыпая философа подарками – в частности, прислала ему шубу из соболей. Ему неоднократно говорили, что в России дела обстоят вовсе не так благополучно, как он расписывает, на что получали неизменный ответ: «Я очень боюсь холодов, а Её Величество дарит мне такие чудесные и тёплые шубы!»