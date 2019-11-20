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Без стереотипов. Зачем минские пенсионеры набивают татуировки?

21.11.2019 17:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Без стереотипов. Зачем минские пенсионеры набивают татуировки?
АиФ

Из всех опрашиваемых татуировщиков лишь один высказал мнение: мол, люди в годах не готовы к нательному рисунку ни морально, ни финансово. «Исключением может стать 1 человек из 10 тысяч, и то это будет ультрасовременная бабушка», – резюмировал мастер. Будь это правдой, материал на том бы и закончился. Но татуировщикам из других салонов Минска было, что рассказать.

Мастер Стас Бондаренко:

– Ко мне приходили и мужчины, и женщины. Никаких стереотипов о татуировках у них не было. Однажды ко мне бабушку привела внучка. Мы забили ей шрам от прививки на плече, который есть у многих людей, выросших в СССР. Один дедушка попросил набить на руку рисунок черепа в наушниках. В основном просят татуировки в виде стандартных надписей и цветочков или корректируют старый рисунок. Пожилые люди переносят процедуру так же, как и молодые. Это не так уж болезненно. А вот с возрастной кожей есть проблемы в работе. Хотя один пенсионер был в такой спортивной форме, что молодые могли позавидовать. По-разному бывает.

Без стереотипов. Зачем минские пенсионеры набивают татуировки?
 

Мастер Александр Михеенко:

– Занимаюсь татуировками с 2007 года, и за всю мою карьеру ко мне приходили 3-4 человека пожилого возраста. Пенсионное удостоверение я у них не требовал, но им было около 60 лет. Помню, две подружки сделали парные татуировки: одна – сердечко, другая – скрипичный ключ. Мужчине я как-то исправлял армейскую татуировку. С возрастной кожей работать тяжело: она менее эластичная, ее легче травмировать. Но мои клиенты спокойно переносят процесс. Не могу сказать, что побуждает людей в пожилом возрасте сделать татуировку – у каждого своя история.

Мастер Черника:

– У меня однажды набивала татуировку женщина за 50 – это была такая же надпись, как у ее дочери. Только у дочки она была на рёбрах, а у мамы – на спине. Все прошло хорошо, тату зажила прекрасно.

Без стереотипов. Зачем минские пенсионеры набивают татуировки?
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Мастер Ирина Фуриянова:

Пенсионеры к нам заглядывают, но нечасто. У некоторых татуировки от нашей студии становятся первыми. К нам приходят люди без каких-либо стереотипов. Клиенты набивают всё, что нравится. Кто-то исправляет старые тату из 90-х: бабочек на пояснице, орнаменты. У каждого человека кожа ведет себя по-разному. На ощущения жалуются все независимо от возраста, но пожилые люди – более терпеливые.

Мастер Евгений Дуло:

– К нам приходят пожилые мужчины и женщины в равном количестве. Один клиент обратился к нам после тяжелой операции. Он ее успешно перенес и хотел порадовать себя татуировкой. А женщины часто забивают шрамы и растяжки. В пожилом возрасте человек более осознанно подходит к татуировке, но от той же бабочки на пояснице никто не застрахован. А мой знакомый мастер набивал клиенту портрет жены. Это странно: обычно такие рисунки делают в память об умершем человеке, а жена того дедули была жива.

Пенсионеров, которые идут за татуировкой, объединяет желание выделиться, удивить окружение. Откуда у них на это деньги? Одни специально откладывают, другим дети дарят сертификат.

Без стереотипов. Зачем минские пенсионеры набивают татуировки?
 

Мастер Артур Свиридович:

Моему папе 57 лет, и он набивал у нас корабль, мандалу и кота. Отцу каждый раз больно, и он говорит, что больше в тату-салон не придет, но слово не держит. Во время службы на военно-морском флоте он сам делал наколки сослуживцам. Возможно, благодаря генам и я увлекся татуировкой. С тех времен у папы набит внушительный корабль на левом боку, он его у нас корректирует уже два года. К нам приходят разные люди: набивают тату в память о ком-то или отражают на теле свои увлечения. Кому-то просто нравится картинка и хочется ее увековечить на себе. Многие всю жизнь мечтают о нательном рисунке и позволяют его себе на старости лет. С пожилой кожей пигмент лучше взаимодействует, как мне кажется.

Без стереотипов. Зачем минские пенсионеры набивают татуировки?
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Кстати

Каждый клиент тату-салона обязан подписать договор и указать, что полностью информирован о возможных рисках, связанных с нанесением татуировки. Индивидуальная реакция организма на процедуру не является причиной для претензии к мастеру.

 
Теги: Минск
 
 
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В СССР татуировки были только у матросов, арестантов и солдат, но эти времена позади. Сейчас нательные рисунки наносят все, кто хочет быть в тренде. Причем старшее...
 
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