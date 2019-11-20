Сегодня на Ивьевщине прошел единый день информирования населения

Источник материала: Ивьевский край

Информационно-пропагандистские группы райисполкома встретились с трудовыми коллективами районного управления мелиоративных и строительных работ, гимназии, ДРСУ-156, центра банковских услуг. Чтобы донести важные темы сегодняшнего дня до жителей д. Сонтаки представители районной исполнительной и законодательной власти, руководства ряда организаций встретились с местным населением в доме старосты деревни.









Информационно-пропагандистская группа облисполкома в составе заместителя начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, председателем Гродненской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ирины Брониславовны Степаненко и начальника центра идеологической, воспитательной и социальной работы Гродненского областного института развития образования Елены Петровны Акимовой и информационно-пропагандистская группа райисполкома во главе с заместителем председателя райисполкома Лидией Войтеховной Носуль провевели встречу с трудовым коллективом КСУП «Баума».

Докладчики ознакомили слушателей с такими важными темами, как: развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан, основные положения Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартиных жилых домов», итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года.

В рамках ЕДИ представители РОВД напомнили родителям об их ответственности за воспитание детей и обеспечение их безопасности, что особо актуально в связи с развитием современных технологий и участившихся случаев киберпреступности. Еще на одной серьезной и больной теме - профилактике ВИЧ-инфекции - сконцентрировали внимание слушателей докладчики.