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Сегодня на Ивьевщине прошел единый день информирования населения

21.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Информационно-пропагандистские группы райисполкома встретились с трудовыми коллективами районного управления мелиоративных и строительных работ, гимназии, ДРСУ-156, центра банковских услуг. Чтобы донести важные темы сегодняшнего дня  до жителей д. Сонтаки представители районной исполнительной и законодательной власти, руководства ряда организаций встретились с местным населением в доме старосты деревни.

Сегодня на Ивьевщине прошел единый день информирования населения

Сегодня на Ивьевщине прошел единый день информирования населения

Информационно-пропагандистская группа облисполкома в составе заместителя начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, председателем Гродненской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ирины  Брониславовны Степаненко и начальника центра идеологической, воспитательной и социальной работы Гродненского областного института развития образования Елены Петровны Акимовой и информационно-пропагандистская группа райисполкома во главе с заместителем председателя райисполкома Лидией Войтеховной Носуль провевели встречу с трудовым коллективом КСУП «Баума».  

Докладчики ознакомили  слушателей с такими важными темами, как: развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан, основные положения Указа Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2019 г. № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартиных жилых домов», итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года. 

В рамках ЕДИ представители РОВД напомнили родителям об их ответственности за воспитание детей и обеспечение их безопасности, что особо актуально в связи с развитием современных технологий  и участившихся случаев киберпреступности. Еще на одной серьезной и больной теме - профилактике ВИЧ-инфекции - сконцентрировали внимание слушателей докладчики.

 
 
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Информационно-пропагандистские группы райисполкома встретились с трудовыми коллективами районного управления мелиоративных и строительных работ, гимназии,...
 
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