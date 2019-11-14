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Проведена пожарно-профилактическая работа

21.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Проведена пожарно-профилактическая работа

Работники Шарковщинского РОЧС совместно с корреспондентом районной газеты продолжают проводить пожарно-профилактическую работу в городском поселке и районе.

Рейдовая группа провела встречи с населением, посетила домовладения граждан на территории Станиславовского сельского Совета.

В ходе мероприятий спасатели обозначили основные причины возникновения огненных происшествий и рассказали, как их предотвратить, особое внимание слушателей сотрудники РОЧС акцентировали на готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду, на соблюдении правил эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования. Так же провели беседу о недопущении курения в жилых помещениях и о необходимости установки АПИ в жилых комнатах.

В рамках беседы спасатели указали домовладельцам на имеющиеся недостатки, обозначили рекомендации по снижению риска возникновения пожара.

Домовладельцам вручались памятки по правилам эксплуатации печного отопления, приведены примеры пожаров и их последствий, произошедших на территории района.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

 

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