В Беларуси может появиться новый стекольный завод

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси для удовлетворения растущего спроса на стеклянную тару и упаковку может быть построен новый стекольный завод. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.

Во всем мире актуальна тенденция отказа от пластиковой упаковки и возврат к экологичной стеклянной таре. В Беларуси также предпринимаются шаги в данном направлении.

"Важно, чтобы к такому серьезно переходу была готова промышленность. Переход запланирован поэтапный. Например, вначале апробация пройдет на питьевой воде, газировках. Поэтому мы рассчитываем, что мощности предприятий будут готовы обеспечивать возрастающую потребность в стеклянной таре", - сказал Дмитрий Микуленок. Он подчеркнул, что в стране работают три крупных стекольных завода. Сейчас они обеспечивают около 70% рынка Беларуси. В частности, пивная бутылка, бутылка для ликеро-водочных заводов, тара для консервирования, используемая белорусскими предприятиями, в основном отечественного производства, передает БелТА .

Дмитрий Микуленок отметил, что все предприятия стекольной отрасли Беларуси непрерывно модернизируются. Процессы направлены на снижение затрат и себестоимости, осваивание новой продукции, повышение ее конкурентоспособности. Прорабатываются вопросы по увеличению мощностей в стране. В том числе и за счет строительства нового завода по производству стеклянной тары. "Ведутся необходимые расчеты. Так как этот вид продукции востребован на зарубежных рынках, со строительством нового завода мы сможем в разы нарастить экспорт. Сейчас же наши предприятия порой вынуждены отказывать иностранным покупателям, чтобы удовлетворить запросы своих потребителей. Отрасли есть куда развиваться", - подчеркнул министр.

Генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко отметил, что новое предприятие может появиться в Гродно. "Спрос на стеклотару как экологичную упаковку возрастает на внутреннем и внешнем рынках. Мы к этому готовимся. Плотно занимаемся своим новым проектом. По сути, на въезде в Гродно может появиться новый завод", - рассказал директор.