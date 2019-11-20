ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси может появиться новый стекольный завод

21.11.2019 17:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси может появиться новый стекольный завод

В Беларуси для удовлетворения растущего спроса на стеклянную тару и упаковку может быть построен новый стекольный завод. Об этом сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок.

Во всем мире актуальна тенденция отказа от пластиковой упаковки и возврат к экологичной стеклянной таре. В Беларуси также предпринимаются шаги в данном направлении.

"Важно, чтобы к такому серьезно переходу была готова промышленность. Переход запланирован поэтапный. Например, вначале апробация пройдет на питьевой воде, газировках. Поэтому мы рассчитываем, что мощности предприятий будут готовы обеспечивать возрастающую потребность в стеклянной таре", - сказал Дмитрий Микуленок. Он подчеркнул, что в стране работают три крупных стекольных завода. Сейчас они обеспечивают около 70% рынка Беларуси. В частности, пивная бутылка, бутылка для ликеро-водочных заводов, тара для консервирования, используемая белорусскими предприятиями, в основном отечественного производства, передает БелТА.

Дмитрий Микуленок отметил, что все предприятия стекольной отрасли Беларуси непрерывно модернизируются. Процессы направлены на снижение затрат и себестоимости, осваивание новой продукции, повышение ее конкурентоспособности. Прорабатываются вопросы по увеличению мощностей в стране. В том числе и за счет строительства нового завода по производству стеклянной тары. "Ведутся необходимые расчеты. Так как этот вид продукции востребован на зарубежных рынках, со строительством нового завода мы сможем в разы нарастить экспорт. Сейчас же наши предприятия порой вынуждены отказывать иностранным покупателям, чтобы удовлетворить запросы своих потребителей. Отрасли есть куда развиваться", - подчеркнул министр.

Генеральный директор ОАО "Гродненский стеклозавод" Юрий Скрипко отметил, что новое предприятие может появиться в Гродно. "Спрос на стеклотару как экологичную упаковку возрастает на внутреннем и внешнем рынках. Мы к этому готовимся. Плотно занимаемся своим новым проектом. По сути, на въезде в Гродно может появиться новый завод", - рассказал директор.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси для удовлетворения растущего спроса на стеклянную тару и упаковку может быть построен новый стекольный завод. Об этом сообщил министр архитектуры и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси установят требования к квартирам со свободной планировкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика