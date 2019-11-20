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Предатель родины, герой Советского Союза. История самой глупой измены

21.11.2019 17:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Предатель родины, герой Советского Союза. История самой глупой измены
Семен Бычков. © / Commons.wikimedia.org

Жил-был такой офицер советских ВВС, лётчик Семён Трофимович Бычков. Великая Отечественная война застала его в возрасте 23 лет в звании младшего лейтенанта. В июле 1942-го Бычков попал под трибунал за поломку самолёта (неудачно приземлился спьяну), ему присудили пять лет пребывания в колонии, но затем отправили на фронт.

Дрался Бычков так лихо (он участвовал в битве под Сталинградом), что судимость скоро (уже в октябре) сняли специальным приказом Военного совета – «за заслуги в деле борьбы с немецко-фашистскими оккупантами». Довольно быстро отчаянный Семён обрёл погоны капитана и занял должность заместителя командира 482-го истребительного авиационного полка.

А 2 сентября 1943 года Бычков был удостоен звания Героя Советского Союза, награждён медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина: за 15 немецких самолётов, лично сбитых в воздушных дуэлях. В представлении к награде было сказано: «проявил себя отличным лётчиком-истребителем, у которого отвага сочетается с большим мастерством. В бой вступает смело и решительно, проводит его в большом темпе, навязывает свою волю врагу, используя его слабые стороны. Проявил себя отличным командиром-организатором групповых воздушных боёв». Кто бы мог подумать, что всего через несколько месяцев Бычков начнёт верно служить… немцам.

Предатель родины, герой Советского Союза. История самой глупой измены
Бронислав Антилевский. Фото: Commons.wikimedia.org

Алкоголь, трибунал и обида

Получилось всё таким образом. 10 декабря 1943-го истребитель Семёна сбили огнём зениток: лётчик получил ранения и в бессознательном состоянии попал в плен к солдатам вермахта. Удивительно, но весьма скоро, уже в феврале 1944-го, капитан пошёл на сотрудничество с нацистами. Как впоследствии (после Победы) объяснял Бычков следователям на допросах в Москве, его вынудили к измене силой: очень серьёзно давили морально и физически. А ещё один бывший Герой Советского Союза, состоявший на службе в вермахте (старший лейтенант Бронислав Антилевский), якобы избил пленника, дабы склонить к предательству. Однако соседи Бычкова по лагерю Морицфельд в Польше рассказали иное: с Антилевским Семён как раз дружил и добровольно решил работать с нацистами. Причиной послужила судимость за поломку самолёта в 1942 году, поскольку капитан затаил обиду: подумаешь, выпил и истребитель угробил, это вовсе не повод под трибунал храбреца-лётчика отдавать. В общем, Бычков вступил в специальную «русскую группу» люфтваффе и сначала перегонял самолёты на Восточный фронт. В дальнейшем, заслужив доверие оккупантов, до июня 1944-го участвовал в антипартизанских операциях у Двинска, обстреливая своих соотечественников с воздуха.

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Карьера на краю пропасти

После расформирования немцами эскадрильи Бычков примкнул к печально знаменитому генералу Власову, записавшись в 1-й авиационный полк Комитета освобождения народов России (КОНР), созданный нацистами в октябре 1944-го, когда полностью стало ясно, что рейху приходит конец. Бычков словно этого не понимал. Он постоянно ездил по лагерям военнопленных, выступал там с пламенными речами, горячо уговаривая советских военнослужащих переходить к гитлеровцам во власовскую «Российскую освободительную армию» (РОА). Разумеется, подавляющее большинство на призывы бывшего капитана не реагировало: одним помогла верность присяге, другим – мысль, какой же идиот примкнёт к немцам, если сейчас они отступают по всем фронтам, а Красная армия каждый день занимает новые города? Но Бычков отчего-то внезапно уверился: немцы не проиграют войну, и преисполнился оптимизма. «Смотрите, Гитлер дошёл до Москвы, сталинские войска не пали духом, и сейчас ситуация поменялась,  говорил он. – Так снова случится, будьте уверены. Дойдём до Германии, и потом погонят нас обратно. Немец совсем не дурак, лучше с ним дружить». В феврале 1945-го предатель получил от своих хозяев звание майора РОА и знак отличия 3-го класса «За заслуги», чем ужаснейше гордился. Мол, окаянные большевики не ценили такого чудесного специалиста, всего лишь до капитана дослужился за столько лет, зато немцы хвалят и награждают. Поразительно: оставалось всего 3 месяца до Победы и краха Третьего рейха, а Бычков восторгался своей карьерой в организованных гитлеровцами формированиях. Реально, он являлся самым глупым изменником из всех, кто сотрудничал с нацистами.

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«Хотел убить Власова и Гитлера»

Завершилась эта глупость вполне себе логично. В конце апреля 45-го даже весьма неумный экс-герой Советского Союза наконец-то сообразил, что «Великая Германия» рушится, а его на Родине ждет как минимум расстрел, как максимум виселица. Бычков решил обмануть судьбу и специально сдался военнослужащим 12-го корпуса 3-й американской армии. Он спокойно предложил свои услуги американцам, думая, что профессионала, имеющего советские и немецкие награды, просто с руками оторвут. Ожидания предателя не оправдались – в сентябре 1945-го Семёна Бычкова, забрав из лагеря для военнопленных немцев в Шербуре (Франция), передали советской стороне. Бычков и тут считал, что вывернется. Он совершенно заврался на допросах: то утверждая, что его страшно били, мучили, и только поэтому он перешёл на службу к немцам, то заявляя, что это был секретный план, дабы втереться к нацистам в доверие и убить Власова или, по возможности, самого Гитлера. Изменнику не поверили. 24 августа 1946 года Военный трибунал Московского военного округа приговорил Бычкова к высшей мере наказания. Тот возмущённо подал прошение о помиловании, не считая свою работу на врага чем-то плохим. Не помогло. 4 ноября экс-капитана РККА расстреляли. Указом президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1947 года его лишили всех наград.

Судьба второго бывшего Героя Советского Союза Бронислава Антилевского, в 1943 году решившего сотрудничать с немцами, сложилась весьма похоже. Он купил поддельные документы на фамилию Березовский и попытался выехать в СССР из советской зоны оккупации Германии. 12 июня 1945 года при тщательном обыске сотрудники НКВД нашли у Антилевского в каблуке сапога медаль «Золотая звезда» и документы на настоящее имя. Свидетелей предательства в плену оказалось более чем достаточно: старший лейтенант не стал отпираться от своих преступлений. 29 ноября 1946 года он был расстрелян, а его имущество – конфисковано. Вот так печально, но закономерно закончилась история предательств обоих Героев Советского Союза, решивших сделать карьеру в армии Гитлера.  

 
 
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